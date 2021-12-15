Премьер Литвы не приняла отставку министров из-за скандала с «Беларуськалием»

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку главы МИДа и министра транспорта из-за ситуации с транзитом удобрений белорусской компании «Беларуськалий». Об этом говорится в заявлении главы кабмина, опубликованном 14 декабря на официальном сайте правительства Литвы.

«Два члена правительства подали мне прошение об отставке, решив взять этот репутационный ущерб на себя. Я ценю готовность министров взять на себя ответственность, но не могу с этим согласиться. <…> Я не буду подавать прошения об отставке министров президенту Литовской Республики, и сегодня вечером я убедила министров отозвать свои прошения», — говорится в сообщении.

При этом Шимоните выразила надежду на то, что Вильнюс сможет найти решения сложившейся ситуации на национальном уровне до 31 января. Помимо этого литовский премьер понадеялась, что на уровне ЕС будут представлены предложения по дальнейшим секторальным санкциям в отношении Белоруссии.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, под санкции попали Белорусская калийная компания, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпания «Белавиа».

Так, операции с «Беларуськалием» должны были прекратиться в срок до 8 декабря. Но в декабре компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции через территорию Литвы, так как уже получила предоплату.

10 декабря глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за продолжающегося транзита белорусских грузов. Через несколько дней о подаче прошения об отставке рассказал и министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.