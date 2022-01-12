Литва расторгла договор о железнодорожном транзите белорусских удобрений

Правительство Литвы аннулировало соглашение о железнодорожном транзите через страну калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» в Клайпедский порт. Об этом сообщил 12 января глава министерства транспорта страны Марюс Скуодис.

«С 1 февраля договор является недействительным»,— цитирует его Delfi.

Решение было аргументировано тем, что договор перестал отвечать интересам национальной безопасности. Скуодис отметил, если удобрения «Беларуськалия» захотят перевозить другие компании, то их договоры с белорусским предприятием также будут проверяться правительством Литвы.

О том, что министерство транспорта Литвы подготовило законопроект, запрещающий перевозку грузов из Белоруссии по территории республики, стало известно 10 декабря 2021 года. Этот закон должен был прервать транзит, но в указанный срок перевозка приостановлена не была. Из-за этого Скуодис и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подали в отставку. Однако премьер-министр страны Ингрида Шимоните их заявления отклонила.

16 декабря прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что если законопроект вступит в силу, то эта ситуация не останется без внимания со стороны России. Не одобрил инициативу Литвы и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. 21 декабря он сообщил, что планы Вильнюса являются безобразием и провокацией, которые «оставляют России всё меньше возможностей для дипломатических решений существующих проблем и вынуждают принимать более жесткие активные шаги».

21 декабря глава Калининградской области Антон Алиханов выразил свое беспокойство из-за возможности ограничения транзита грузов через Литву. Алиханов подчеркнул, что их регион постоянно закупает товары, произведенные в Белоруссии.