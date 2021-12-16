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МИД РФ раскритиковал планы Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 16 декабря, выразила обеспокоенность планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки из Белоруссии через территорию Литвы.

«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИДа.

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По ее словам, ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России.

«Призываем партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а сделать всё возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области, в частности российско-литовского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении 1993 года и других договоренностей», — заключила Захарова.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, под санкции попали Белорусская калийная компания, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также «Белавиа».

Так, операции с «Беларуськалием» должны были прекратиться в срок до 8 декабря. Но в декабре компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции через территорию Литвы, так как уже получила предоплату.

10 декабря глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за продолжающегося транзита белорусских грузов. Через несколько дней о подаче прошения об отставке рассказал и министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

В тот же день литовское министерство транспорта подготовило законопроект, запрещающий транзит грузов из Белоруссии по территории республики, пишет LRT. По замыслу авторов законопроекта, это также предотвратило бы транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву.

16 декабря премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку главы МИДа и министра транспорта из-за ситуации с транзитом удобрений «Беларуськалия». По ее словам, подав на рассмотрение законопроект, запрещающий транзит грузов из Белоруссии по территории страны, министры решили взять на себя репутационный ущерб.

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