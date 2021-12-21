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В ГД раскритиковали инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии

Депутат Гутенев назвал безобразием инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев во вторник, 21 декабря, прокомментировал «Известиям» планы правительства Литвы по введению санкций в отношении товаров, которые закупаются и следуют транзитом из Белоруссии в российский Калининград.

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Ранее в этот же день глава Калининградской области Антон Алиханов выразил обеспокоенность из-за указанной инициативы литовских властей. Он отметил, что что регион закупает товары, произведенные в Белоруссии, например, стройматериалы и продукты.

Гутенев назвал планы Литвы безобразием и провокацией, которые оставляют России все меньше возможностей для дипломатических решений существующих проблем и вынуждают принимать более жесткие активные шаги.

«И я считаю, что если не предпринять на донном этапе жестких экономических и политических ответных шагов, то недоэлита, недостран может подтолкнуть европейские страны к серьезной конфронтации с Россией», — подчеркнул он.

16 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об озабоченности планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки из Белоруссии через территорию Литвы. По ее словам, ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России.

10 декабря стало известно, что литовское министерство транспорта подготовило законопроект, запрещающий транзит грузов из Белоруссии по территории республики. По замыслу авторов законопроекта, это также предотвратило бы транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву. Однако в указанный срок транзит приостановлен не был. В связи с чем глава МИДа Габриелюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали в отставку. Их заявления отклонила премьер страны Ингрида Шимоните.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, под санкции попали Белорусская калийная компания, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также «Белавиа».

Так, операции с «Беларуськалием» должны были прекратиться в срок до 8 декабря. Но в декабре компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции через территорию Литвы, так как уже получила предоплату.

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