В РФ назвали угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии

Планы правительства Литвы по введению санкций в отношении товаров, которые закупаются и следуют транзитом из Белоруссии в Россию, вызывают обеспокоенность. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи», — приводит слова губернатора «РИА Новости».

Также Алиханов отметил, что регион закупает товары, произведенные в Белоруссии, например, стройматериалы и продукты.

Ранее, 16 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об озабоченности планами Вильнюса ввести запрет на транзитные грузоперевозки из Белоруссии через территорию Литвы. По ее словам, ограничительные меры в случае принятия не останутся без внимания со стороны России.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, под санкции попали Белорусская калийная компания, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также «Белавиа».

Так, операции с «Беларуськалием» должны были прекратиться в срок до 8 декабря. Но в декабре компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции через территорию Литвы, так как уже получила предоплату.

10 декабря литовское министерство транспорта подготовило законопроект, запрещающий транзит грузов из Белоруссии по территории республики, пишет LRT. По замыслу авторов законопроекта, это также предотвратило бы транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву.

В тот же день глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за продолжающегося транзита белорусских грузов. Через несколько дней о подаче прошения об отставке рассказал и министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 16 декабря не приняла отставку Ландсбергиса и Скуодиса. По ее словам, подав на рассмотрение законопроект, запрещающий транзит грузов из Белоруссии по территории страны, министры решили взять на себя репутационный ущерб.