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Министр транспорта Литвы подал в отставку из-за скандала с «Беларуськалием»

Министр транспорта Литвы Скуодис написал заявление об отставке из-за скандала с «Беларуськалием»
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Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что подал заявление об отставке из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании «Беларуськалий». Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщило агентство BNS.

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«Вчера отправил [заявление], но вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой», — рассказал он.

Ранее, 10 декабря, глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за продолжающегося транзита белорусских грузов.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, под санкции попали Белорусская калийная компания, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпания «Белавиа».

Под санкции ЕС попал белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным властей Евросоюза, компании участвовали в транспортировке мигрантов из Ближнего Востока в Белоруссию.

Так, операции с белорусской компанией «Беларуськалий» должны были прекратиться в срок до 8 декабря. Но в декабре компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит белорусской продукции через территорию Литвы, так как уже получили предоплату.

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