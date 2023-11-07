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Германия решила на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве
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Германия решила на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить боевую танковую бригаду в Литве. Об этом сообщил 6 ноября портал Augen Geradeaus со ссылкой на главу бундесвера Бориса Писториуса.

«Существующая многонациональная боевая группа НАТО в качестве третьего боевого батальона будет интегрирована в бригаду, которой Германия пообещала защищать восточный фланг НАТО», — говорится в заявлении министра обороны ФРГ.

Отмечается, что в прибалтийской стране в качестве ядра новой бригады планируется разместить 203-й танковый батальон из Аугустдорфа и 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха.

По словам Писториуса, воинское объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4,8 тыс. солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии

Как сообщает портал, окончательное место дислокации бригады пока не определено. По данным минобороны ФРГ, в качестве вариантов размещения рассматриваются окрестности столицы Литвы Вильнюса или города Каунаса.

Ожидается, что новая бригада будет официально введена в строй в начале 2025 года.

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Ранее, 24 октября, сообщалось, что ФРГ передала Словакии системы противовоздушной обороны (ПВО) MANTIS для усиления охраны границы с Украиной. Отмечалось, что системы встанут на вооружение 11-й бригады словацких ВВС в Нитре и будут использоваться для защиты объектов на востоке страны. В эксплуатации систем задействованы более 100 военнослужащих, прошедших необходимую техническую переподготовку и учебные стрельбы, сообщили в ведомстве.

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