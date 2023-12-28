Упадок и запустение: экономика Литвы погружается в пучину кризиса

Экономика Литвы переживает всеобъемлющий упадок: сокращаются объемы транзита, промышленного и сельскохозяйственного производства, население затягивает пояса, зато огромные суммы тратятся на вооруженные силы. Такова оказалась плата за несоразмерные геополитические амбиции — Литва превращается в бесполезный «аппендикс» ЕС и НАТО. Подробности — в материале «Известий».

Проблемы со всех сторон

Как известно, в последнее время экономика стран Балтии столкнулась с серьезными трудностями из-за конфликта на Украине и санкций ЕС против России, обусловивших резкий рост в Прибалтике цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. В этих условиях жители Литвы вынуждены экономить и сокращать потребление; многие местные компании увольняют сотрудников, приостанавливают работу и фиксируют спад производства. При этом власти Литовской Республики призывают к дальнейшему ужесточению ограничений против РФ. В итоге валовой внутренний продукт Литвы за три квартала 2023 года составил €53,4 млрд в текущих ценах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменение реального ВВП оказалось отрицательным и составило минус 0,5%.

Пустые вагоны на путях завода фосфорных и азотных удобрений Lifosa Фото: ELTA

В литовском Государственном агентстве данных объясняют этот спад плохими результатами деятельности промышленных предприятий и фирм оптовой и розничной торговли, а также компаний, связанных с операциями с недвижимостью. Общий объем промышленного производства в Литве с января по октябрь снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% и составил €29,3 млрд. Сокращения наблюдаются в таких секторах, как производство рафинированных нефтепродуктов, металлов, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрического оборудования, текстильных изделий, химикатов и химической продукции.

Показательной в этом плане стала судьба огромного литовского завода фосфорных и азотных удобрений Lifosa, дававшего работу почти тысяче жителей страны. Его деятельность была ограничена из-за санкций Евросоюза, наложенных на Андрея Мельниченко — члена совета директоров компании «Еврохим», которой принадлежит это предприятие. Возникли трудности с поставками аммиака, и завод остановился. В июле этого года рабочие завода провели митинг в Вильнюсе — они вышли с плакатами «Мы кормим землю, земля кормит семьи», «900 семей без доходов», «Мы хотим здесь работать, мы не хотим уезжать». Владельцы предприятия отчаянно пытались возобновить производство, но, в конце концов, постановили законсервировать завод «до лучших времен».

Митинг против закрытия завода фосфорных и азотных удобрений Lifosa в Вильнюсе Фото: ELTA

Транспортный сектор балтийской республики тоже переживает кризис — опять же из-за политического конфликта Литвы с Белоруссией, длительных антироссийских санкций и закрытия восточных рынков. В прошлом году грузоперевозки Литовских железных дорог упали почти на 40%, а чистая прибыль сократилась в 20 раз. А уже в декабре 2023-го поступили данные о том, что за 11 месяцев текущего года через порт в Клайпеде (главные морские ворота Литвы) перевалено 30,1 млн т грузов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2022-го, когда было отгружено 33,3 млн т. Так, с января по ноябрь через Клайпеду перевалено 7,1 млн т наливных грузов, что на 3% меньше, чем за тот же период 2022-го. Наибольшее влияние на показатели в этой группе перевозок оказало падение погрузки нефтепродуктов и жидких удобрений.

Склад готовой продукции на территории химического завода Lifosa Фото: ELTA

В свою очередь, перевозка навалочных грузов (сельскохозяйственная продукция, полезные ископаемые, строительные материалы и т.д.) в январе–ноябре 2023 года снизилась по сравнению с этим же периодом 2022-го на 10% — до 8,5 млн т. Наибольший спад заметен в сегменте сыпучих удобрений. Перевалка генеральных грузов (контейнеры, древесина, изделия из железа и стали, металлоконструкции, замороженные грузы и ро-ро), за 11 месяцев снизилась по сравнению с прошлым годом на 13% — до 14,6 млн т. В этом сегменте наибольшее влияние оказало падение погрузки грузов ро-ро, изделий из железа и стали, металлоконструкций. С января по ноябрь в порту было перевалено 867,7 тыс. т грузов в контейнерах (TEU), что на 0,1% меньше, чем в прошлом году. Подчеркивается, что сохраняется тенденция роста количества перевозимых судами пустых контейнеров и снижения числа полных. В этом году в Клайпеду с января по ноябрь зашли 4,9 тыс. кораблей, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%. Всего корабли перевезли 337 тыс. пассажиров — на 6% больше, чем в 2022-м.

Железнодорожная отрасль в кризисе

Клайпедский порт остается на первом месте среди стран Балтии по объему грузоперевозок и на четвертом — на восточном побережье Балтийского моря (после российских Усть-Луги, Приморска и Санкт-Петербурга). На показатели его работы ощутимо повлияла потеря грузов крупнейшего в Прибалтике изготовителя азотных удобрений Achema и вышеупомянутого предприятия Lifosa, которым пришлось приостановить деятельность из-за резкого роста цен на энергию и сырье. Впрочем, заводу Achema удалось на данном этапе возобновить производство.

Литовский завод удобрений Achema Фото: AB «Achema»

Президент литовской Ассоциации морских грузовых компаний Вайдотас Шилейка говорит, что грузоперевозки в Клайпеде в этом году достигли «дна». Он ранее выразил надежду, что порт в 2023 году сможет перевалить хотя бы 33,1 млн т груза, что на 8 % меньше, чем в 2022-м, когда было перевалено 36,1 млн т. Правда, Шилейка пытается внушать своим соратникам оптимизм: он рассчитывает, что «в следующем году мы должны расти, если геополитические события и другие непредвиденные случаи не принесут корректировок».

Другие предприниматели выражаются жестче. Главный акционер клайпедской компании «Терминал насыпных грузов» (ТНС) Игорь Удовицкий в отчаянии подчеркивает, что разрыв Литвой договора о железнодорожном транзите удобрений из Белоруссии через Клайпеду является нарушением международного права, а также законов самой прибалтийской республики. «Литва не имела законного права запрещать транзит «Беларуськалия», расторгать договор транспортировки, являющийся самостоятельным объектом инвестиций, прекращать доступ к терминалу ТНС», — заявил Удовицкий. Он напомнил, что в итоге одностороннего расторжения договоров балтийская республика потеряла сотни миллионов евро и тысячи рабочих мест из-за перекрытия транзита калийных удобрений.

Грузовой состав литовской компании LTG Cargo Фото: commons.wikimedia.org

В III квартале 2023 года в Литву и из нее было перевезено железнодорожным транспортом 1,3 млн т грузов, что на 23,3 % меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Особенно пострадал белорусский вектор литовских грузоперевозок. «В результате введенных ограничений объемы грузов, ввезенных и вывезенных из Белоруссии железнодорожным транспортом, снизились на 56,5%», — сообщило Госагентство данных. Пытаясь решить свои финансовые проблемы, компания LTG Cargo, входящая в группу Литовских железных дорог, объявила, что со следующего года существенно повышает цены на свои услуги по грузоперевозкам. Как пояснили в администрации компании, на такой шаг им пришлось пойти из-за роста затрат, инфляции и уменьшения объемов прибыли. Так, грузовые перевозки между Литвой, Россией и Белоруссией со следующего года подорожают на 46–62%, контейнерные перевозки в страны ЕС — до 13%, перевозки по местным маршрутам — на 5–10%.

Очередь из грузовых машин на границе Польши с Украиной Фото: TASS/EPA/WOJTEK JARGILO

Впрочем, тут отчасти применима поговорка о том, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Беспрецедентная ситуация, сложившаяся на польско-украинской границе, где поляки устроили блокаду контрольно-пропускных пунктов, побуждает некоторых клиентов перевозить различные товары с помощью LTG Cargo. Кроме того, в Вильнюсе всё еще надеются устроить перевозки зерна с Украины через литовскую территорию, невзирая на крайнее неудобство подобной транспортной схемы. В ноябре в LTG Cargo объявили, что намерены закупить 500 новых вагонов-зерновозов. Ожидается, что первые вагоны прибудут в страну во второй половине 2024 года. Опять же, сокращение железнодорожного транзита отчасти компенсировалось за счет автомобильного транспорта — им в Литву и из нее за три квартала 2023-го было вывезено 3,2 млн т грузов, что на 16,8% больше, чем в 2022 году. Но здесь против автоперевозчиков играет проблема гигантских транспортных пробок, образовавшихся на границах Литвы с Белоруссией и Россией, — порой водителям фур приходится ждать там своей очереди на проезд больше недели.

Вопрос приоритетов

Недовольны и литовские аграрии. 8 января Совет сельского хозяйства Литвы, объединяющий большинство фермеров государства, готовит масштабные акции протеста, в рамках которых недовольные крестьяне разожгут костры по всей стране. Также они проведут протестный марш по Вильнюсу на тракторах. Цель акции — добиться отставки министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса. «Кризис в сельском хозяйстве продолжается около трех лет, и уже была организована не одна акция протеста фермеров... Мы считаем, что сейчас достигнута критическая точка, когда перед сельским хозяйством Литвы встал экзистенциальный вопрос», — отметил глава совета Игнас Хофманас.

Фото: TASS/Zuma

В этом году литовские фермеры уже неоднократно высказывали свое негативное отношение к деятельности министерства сельского хозяйства и требовали отстранения его нынешнего главы Навицкаса. В вину ему вменяют, в частности, неумение помочь молочным хозяйствам, столкнувшимся со значительными финансовыми трудностями из-за падения закупочных цен на сырое молоко в начале года — с €0,47 до €0,27 за литр (при себестоимости в €0,35 центов). «Молочное животноводство сокращается, существует огромный кризис. Многие фермеры не заготовили корма на зиму. Около 3 тыс. человек вообще перестали заниматься фермерством, число коров сократилось на 7,6 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фермеры в этом году не получили €120 млн доходов», — жалуется председатель Литовской ассоциации молочных фермеров Йонас Виленис.

Исследование, проведенное недавно по заказу банка Swedbank, показало, что продолжительный рост цен и экономическая неопределенность увеличили число жителей Литвы, стесненных в расходах. В этом году 66% населения вынуждены были ежедневно экономить — это на 7% больше, чем в 2021-м. «Экономическая ситуация последнего периода действительно усилила беспокойство населения по поводу финансов. Для некоторых из них она обернулась настоящими финансовыми проблемами. Целых 37% респондентов говорят, что их доходы за последние 12 месяцев значительно снизились. Два года назад доля таких резидентов составляла 22%», — отмечает сотрудница Swedbank Юрате Цвиликене.

Фото: flickr.com

По ее словам, Литва лидирует в Прибалтике по количеству жителей, вынужденных жестко экономить: в Латвии таких 47%, а в Эстонии — 54%. «Мы наблюдаем те же тенденции, что и в 2020 году, когда началась пандемия. Только на этот раз изменение финансового поведения населения обусловлено инфляцией, колебаниями цен на энергоносители и неопределенной ситуацией в некоторых секторах бизнеса», — комментирует Цвиликене. Проведенный Swedbank опрос также показал, что 35% жителей Литвы (на 9% выше, чем в 2021 году) стараются держать сбережения в наличном виде, а не на банковских счетах, что связывают с выросшей тревожностью населения относительно стабильности финансовой системы государства.