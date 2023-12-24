Замечательный сосед: латышей тревожат планы Литвы по строительству радиоактивного могильника

В 2004 году Литовская Республика по настоянию Евросоюза заглушила первый реактор принадлежавшей ей Игналинской АЭС, а в 2009-м — и второй. Государство осталось без дешевой электроэнергии, зато с целой грудой отработанного топлива. Закономерно встал вопрос — куда девать отходы? В конце концов их решили захоронить в могильнике неподалеку от латвийской границы. Но латыши категорически не желают столь опасного соседства. Подробности — в материале «Известий».

Подарок, который не сохранили

Игналинская атомная электростанция, построенная в 80-х в окрестностях города Снечкус (ныне Висагинас), стала прощальным подарком Литве от СССР. И подарок оказался более чем кстати: в 1991 году Игналинская АЭС производила 60% всей электроэнергии республики. 1993 год стал рекордным для ядерной энергетики страны: станция произвела 88,1% от всей литовской электроэнергии, и этот показатель был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Литва неплохо зарабатывала на продаже электричества соседним государствам. Однако Игналина была принесена в жертву вступлению Литовской Республики в ЕС — ее остановка оказалась одним из основных условий, которые выдвинул Вильнюсу Брюссель. Первый блок ИАЭС был заглушен в декабре 2004 года, второй — 31 декабря 2009 года.

Поскольку утеря этого источника энергии больно ударила по экономике Литвы, в Вильнюсе несколько лет носились с идеей создания новой АЭС, которая, дескать, в отличие от «устарелой советской» Игналины, будет сооружена по «передовым западным технологиям». Построить ее предлагалось примерно в тех же краях, что и предыдущую, то есть в десяти километрах от границы с соседней Латвией. Но это вызвало протест у жителей приграничных латвийских волостей, многие из которых заявили, что не хотят принимать на себя возможный риск радиационного заражения. Их беспокойство разделили и некоторые члены латвийского правительства, например тогдашний министр по делам защиты окружающей среды Раймонд Вейонис (будущий президент Латвии).

Фото: ТАСС/Марионас Баранаускас Строительство Игналинской АЭС в Литовской ССР, февраль 1983 года

В 2012 году депутат самоуправления Даугавпилса (второй по величине город в Латвии, находящийся в 30 километрах от Игналинской АЭС) Мечислав Трусковский пригрозил, что если литовцы начнут строительство новой атомной электростанции, то он соберет людей и заблокирует ведущие к ней транзитные автодороги и железнодорожные пути. «Есть основания предполагать, что за годы эксплуатации АЭС количество онкологических болезней и заболеваний щитовидной железы в нашем городе и районе превысило среднестатистическую норму. В системе городского хозяйства я занимаюсь содержанием и уборкой кладбищ. И прекрасно вижу, от чего умирают наши люди», — заявил Трусковский. Он добавил, что латвийские Деменская и Лауцесская волости, ближе всего находящиеся к литовской границе, входят в главную зону риска. «Самое ужасное, что за все эти годы какого-то упорядоченного отчета, официальных исследований влияния (на здоровье местных жителей — авт.) АЭС не велось», — жаловался депутат.

В итоге проект Висагинской АЭС так и остался на бумаге — инвестора для него литовское государство не нашло, а само осилить столь дорогостоящую стройку оказалось не в состоянии. Однако осталась проблема отработанного ядерного топлива, оставшегося от заглушенной Игналинской АЭС. В 2013 году на ее территории было построено буферное хранилище открытого типа, в котором отходы накапливались до перемещения в капитальный могильник. Капсулы, в которых сейчас хранятся радиоактивные материалы, являются временными хранилищами, рассчитанными на срок не более полувека. В начале 2016 года Государственная инспекция по безопасности Литвы разрешила строить хранилище для радиоактивных отходов, рассчитанное на триста лет. Хранилище из трех модулей, каждый из которых сможет принять до 20 тыс. кубометров радиоактивных отходов, решили возвести рядом со станцией.

Приграничные самоуправления — против

Поскольку секрета из своих планов по постройке капитального хранилища радиоактивных отходов близ латвийской границы литовцы не делали, ропот со стороны жителей Даугавпилса и прилегающих к нему территорий только усиливался. В начале 2019 года мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на очередной пресс-конференции рассказал, что самоуправление получило много жалоб от жителей по поводу планируемого могильника. В связи с этим руководство города направило письма как в Министерство охраны среды и регионального развития, так и тогдашнему министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу (ныне президент Латвии). Даугавпилчане просили их более активно защищать интересы своего населения и занять жесткую позицию относительно реализации литовского проекта.

Фото: ТАСС/dpa/Julian Stratenschulte

Весной 2019-го председатель самоуправления Даугавпилсского края Арвид Куцинс от лица возглавляемого им муниципалитета тоже высказался категорически против могильника. «Ближе всех к этому могильнику будет находиться наша Деменская волость. Наше самоуправление совместно с властями Даугавпилса уже много лет назад высказалось против данного проекта, но сейчас это никого не интересует», — сетовал Куцинс. Он обвинил правительство Латвии в бездействии, в том, что оно, по его словам, «самоустранилось» и не интересуется проблемами жителей приграничных территорий. «Правительство в этой ситуации должно взять на себя функцию защиты жителей приграничья. Даже если объединить сейчас усилия самоуправлений, мы попросту можем не успеть что-то изменить», — объяснил Арвид Куцинс.

Однако правительство не выразило ни малейшего желания внять этим призывам. Вскоре в Латгалию нагрянул тогдашний латвийский министр по делам регионального развития и охраны окружающей среды Юрис Пуце. Он заявил, что строительство хранилища радиоактивных отходов в Висагинасе Даугавпилсу не угрожает. А летом 2019-го город посетила гендиректор Государственной службы охраны среды Элита Баклане-Ансберга, которая ответила на тревожащий даугавпилчан вопрос. «Разумеется, это объект повышенного риска, но для опасений причин нет. Само по себе слово „радиация“ — очень тревожное для каждого. Мы понимаем опасения жителей и их тревогу. Конечно, это дополнительный риск, а не какая-то серьезная угроза», — сказала Баклане-Ансберга. Впрочем, она добавила, что Латвия в любом случае не может контролировать данный проект, так как он воплощается на территории другого государства.

В конце марта 2020 года руководство ИАЭС объявило конкурс по поиску подрядчика на строительство могильника для радиоактивных отходов. А недавно литовская сторона намекнула, что могильник не обязательно воздвигнут близ Латвии. «У нас есть пятьдесят лет, чтобы найти место, вырыть подземное хранилище и разместить отходы. Сейчас это делается на научной основе, геологи обсуждают возможные места в Литве», — сообщил литовский министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас. По его словам, рассматриваются не менее семидесяти мест на территории Литвы, так что «тревога латышей несколько преждевременна». Да и вообще, как обнадежил Гентвилас, «мировая наука через пятьдесят лет научится, как использовать радиоактивные отходы, и нам не придется тратить 2,5 млрд евро на установку этого подземного хранилища».

Фото: ТАСС/EPA/FOCKE STRANGMANN

Тем не менее, судя по свежим новостям, больше всего литовские власти склоняются именно к первоначальному варианту: закопать радиоактивные отходы в северо-восточной части Литвы — это место привлекает их своей малозаселенностью. Участок, где, скорее всего, будет проходить реализация проекта, находится примерно в 8 км от латвийско-литовской границы. Предполагается, что строительство объекта обойдется как минимум в € 1 млрд, еще около € 900 млн понадобится сначала на его эксплуатацию, а потом эти расходы вырастут. Планируется, что в хранилище разместят отработанное ядерное топливо, металлические конструкции реакторов, тепловыделяющие сборки, стержни управления, использованный графит и другие отходы.

«Мы хотим дышать свежим латвийским воздухом»

6 декабря на сайте латвийского госбюро по надзору за окружающей средой состоялась презентация «улучшенной» версии ядерного могильника у Игналинской АЭС. «Сделать его обещают еще более безопасным, чем рекламировали лет восемь-десять назад. Прогресс с тех пор действительно шагнул далеко. Но почему-то наблюдать за безопасным могильником по-прежнему собираются на протяжении трехсот лет», — пишет журналистка из Даугавпилса Людмила Стома. По ее словам, заявленная цель проекта — упорядочить хранение оставшихся от АЭС радиоактивных отходов и обеспечить долговременную защиту отработавшего свое ядерного топлива и долгоживущего «мусора». Также Стома сообщает, что представленный литовскими властями новый проект могильника от первоначального отличается тем, что поменялись классы опасности хранимых радиационных веществ.

Так, в первоначальном проекте могильник предназначался для отходов классов D и E (долгоживущие радиоактивные отходы). Ныне же предусматривается хранить отходы классов B и C (короткоживущие), которые соответствуют, как подчеркивает литовская сторона, «низкой и средней степени загрязнения окружающей среды». «Люди, ответственные за проект, рассмотрели различные варианты того, что может произойти с могильником в экстремальных ситуациях. И пришли к выводу, что, даже если туда случайно рухнет пассажирский самолет, ничего экстраординарного не произойдет. В эпицентре (в радиусе 2–5 км) будет всего лишь 60 микрорентген в час (при норме в 50 микрорентген в час). Но поблизости все равно нет населенных пунктов. Поэтому влияние на жителей будет минимальным», — передает Стома посулы литовских властей.

Фото: ТАСС/dpa/Jens Buttner

Она добавляет, что лично ее особенно заинтересовал вопрос: а куда же подевались самые опасные радиоактивные отходы? «В ходе изучения материалов совершенно неожиданно наткнулась на статью, размещенную на сайте Игналинской АЭС от 1 августа 2023 года, рассказывающую о сжигании «как о наиболее известной технологии упорядочения радиоактивных отходов», — сообщает Стома. В ноябре 2021 года вступили в силу новые экологические требования Министерства охраны окружающей среды Литвы к сжиганию отходов. Данные требования устанавливают предельные значения выбросов радиоактивных отходов в атмосферу от установки сжигания отходов. И, как выясняется, такие отходы на Игналинской АЭС уже не первый год жгут на специальном оборудовании. Производительность действующей там установки по сжиганию составляет 100 кг/час. Естественно, литовцы уверяют, что «все абсолютно безопасно».

Как нетрудно догадаться, жители приграничных латгальских волостей успокаиваться не хотят, и они поведали о своих тревогах прибывшим к ним из Риги журналистам столичного радио и телевидения. «Это очень близко к нам. От нас до границы Литвы — двадцать километров. Беспокоимся о будущем наших детей и внуков, хотим, чтобы им жилось лучше. Вряд ли кто-то прислушается к мнению народа. А мы хотим жить спокойно и на свежем воздухе и дышать свежим латвийским воздухом», — говорят местные жители. Выражают тревогу и в администрации латвийского Аугшдаугавского района. Там указывают, что их край привлекает туристов красотой тамошней природы, и они не хотят этого лишаться.

Специалист латвийского государственного управления по экологическому надзору Винета Маскава подтверждает, что больше всего местных жителей беспокоит то, что никто не хочет учесть их страхи и они никак не смогут повлиять на ход событий. Вместе с тем вопросы о влиянии могильника на окружающую среду возникают и у латвийских специалистов. «Как будет обеспечиваться дополнительная защита этих конструкций, какие существуют риски?» — перечисляет директор центра радиационной безопасности государственной службы окружающей среды Латвии Даце Шатровска. Жителям приграничных волостей предоставили возможность до 27 декабря высказать свое мнение о литовском могильнике, а профильные чиновники, со своей стороны, подготовят отчет о своем видении воздействия этого проекта на Латвию.