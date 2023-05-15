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Литва в течение 10 лет направит €23 млрд на военные нужды

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Расходы на военные нужды в течение 10 лет обойдутся Вильнюсу в €23 млрд. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает национальное радио LRT.

«Если в финансовом выражении оценить наши оборонные расходы в течение ближайших 10 лет, они составят около €23 млрд», — сказал он.

Отмечается, что в эту сумму, в частности, входят эксплуатационные расходы, затраты на обеспечение личного состава и закупки боеприпасов.

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Ранее, 4 мая, в минобороны Литвы отметили, что присутствие американского военного флота в Балтийском море будет усиливаться. Кроме того, Вильнюс добивается развертывания на территории страны дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) НАТО.

Анушаускас также заявил, что Вильнюс активно инвестирует в военную инфраструктуру страны и стремится создать лучшие условия для проведения учений.

В марте сообщалось, что власти Литвы и Германии договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО дополнительными системами противовоздушной обороны и истребителями.

28 апреля военный эксперт Владислав Шурыгин высказал мнение, что развертывание немецкой военной бригады в Литве превращает страну в потенциальную зону боевых действий. Он отметил, что это движение в рамках единого наращивания сил НАТО на границах с Россией.

В феврале президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о своем предложении президенту США Джо Байдену разместить в странах Балтии системы воздушного наблюдения, боевые вертолеты и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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