В минобороны Литвы заявили об усилении присутствия США в Балтийском море

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас получил заверение США в том, что присутствие американского военного флота в Балтийском море будет усиливаться. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба литовского минобороны.

Отмечается, что накануне Анушаускас прибыл в Соединенные Штаты, где провел встречу с американским министром обороны по Военно-морским силам Карлосом Дель Торо и министром Военно-воздушных сил Фрэнком Кендаллом.

«Получены заверения, что присутствие военного флота США в Балтийском море будет целенаправленно увеличиваться, а Литва будет иметь поддержку США для усиления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО», — говорится в пресс-релизе.

Анушаускас также заявил, что Вильнюс активно инвестирует в военную инфраструктуру страны и стремится создать лучшие условия для проведения учений. Он добавил, что Литва добивается развертывания на своей территории дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО) НАТО.

«Это будет очень четкий сигнал о том, что воздушное пространство стран Балтии будет защищено от любой угрозы», — приводит пресс-служба слова министра.

Ранее, 28 апреля, военный эксперт Владислав Шурыгин высказал мнение, что развертывание немецкой военной бригады в Литве превращает страну в потенциальную зону боевых действий. Он отметил, что это движение в рамках единого наращивания сил НАТО на границах с Россией.

До этого, 7 марта, власти Литвы и Германии договорились о необходимости усиления восточного фланга Североатлантического альянса дополнительными системами противовоздушной обороны (ПВО) и истребителями.

22 февраля президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о своем предложении президенту США Джо Байдену разместить в странах Балтии системы воздушного наблюдения, боевые вертолеты и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.