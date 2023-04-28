Военный эксперт заявил о превращении Литвы в потенциальную зону боевых действий

Развертывание немецкой военной бригады в Литве превращает страну в потенциальную зону боевых действий. Об этом 28 апреля «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Накануне президент республики Гитанас Науседа сообщил о договоренности с канцлером Германии Олафом Шольцем о постепенном развертывании немецкой военной бригады в стране, обещав добиваться ее присутствия в 2026 году, передает пресс-служба Науседы.

«Это не более опасно, чем любое развертывание. В регионе развертываются американцы, теперь будут немцы. Всё это движение в рамках единого наращивания сил НАТО на границах с Россией. Могли бы быть американцы, но в итоге договорились с немцами. Конечно, это будет учитываться в наших планах. Такое размещение превращает Литву в потенциальную зону боевых действий. Но это выбор Литвы», — сказал эксперт.

В марте сообщалось, что власти Литвы и Германии договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО дополнительными системами противовоздушной обороны и истребителями.

В феврале Науседа заявил о своем предложении президенту США Джо Байдену разместить в странах Балтии системы воздушного наблюдения, боевые вертолеты и реактивные системы залпового огня HIMARS. Предложение он сделал в ходе встречи Байдена с главами стран «бухарестской девятки». Науседа отметил, что лидеры стран «бухарестской девятки» обсудили с Байденом формирование передовой обороны НАТО на восточном фланге.