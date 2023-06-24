Оправдание убийц: в Литве вновь поднимает голову антисемитизм

Известный литовский политик Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что не литовцы убивали евреев во время войны, а совсем наоборот. Израиль, где помнят о 200 тыс. жертв холокоста на территории Литвы, возмутился. Руководство прибалтийской страны поспешило дистанцироваться от заявлений Жемайтайтиса и принесло за них извинения. Однако проблема в том, что Жемайтайтис говорит не только от своего имени. Он выражает точку зрения многочисленных литовских националистов, для которых крайняя степень антисемитизма — дело совершенно обычное. Подробности — в материале «Известий».

Памятник палачу

В конце прошлого года еврейская община Литвы при поддержке США после многолетних безуспешных попыток всё же «дожала» литовские власти — официальный Вильнюс согласился выплатить €37 млн в качестве компенсаций за имущество, изъятое у евреев, убитых в годы войны на территории республики. Выплата компенсаций начнется в 2024 году и завершится в 2030-м. Это решение вызвало живейшее недовольство литовских националистов. Но еще большее раздражение у них вызывает то, что литовские евреи требуют сноса памятников «национальным героям», активно участвовавшим в осуществлении «окончательного решения».

Недавно председатель НКО «Еврейская община Литвы», адвокат Фаина Куклянски побывала в городе Укмерге, где встретилась с местным мэром Дарюсом Варнасом. До 1941 года в Укмерге жила большая еврейская община. Немецкие нацисты и местные коллаборационисты убили всех, при этом в городе стоит памятник активному соучастнику преступлений против евреев Юозасу Крикштапонису, в 90-х провозглашенному в Литве «героем сопротивления». Крикштапонис — родственник довоенного литовского диктатора Антанаса Смятоны. После прихода в Литву нацистов Крикштапонис вступил в ряды полицейского батальона под началом майора Антанаса Импулявичюса, позже прозванного «минским мясником». Немцы использовали этот батальон для самой грязной работы.

Фото: Памятники и мемориалы / Всё о Второй мировой Памятник Юозасу Крикштапонису

После уничтожения евреев на территории самой Литвы литовских полицаев перебросили в соседнюю Белоруссию, где они тоже занялись массовыми казнями. В настоящее время даже официозная литовская пресса вынуждена признавать факты преступлений Крикштапониса, командовавшего одной из рот батальона Импулявичюса. Известен, в частности, протокол допроса бывшего полицая Йонаса Руткаускаса, рассказавшего, что осенью 1941 года батальон Импулявичюса занимался казнями в концлагере, находившемся в пригороде Минска. «Военные батальона сгоняли заключенных лагеря к ямам и расстреливали их. Командовали расстрелом Крикштапонис, Юодис, Тамошюнас и т.д.», — сообщил Руткаускас. Другой экс-полицай Мартинас Качюлис, служивший во 2-м батальоне в роте Крикштапониса, во время допроса 14 июля 1980 года признал, что участвовал в уничтожении евреев в белорусском городе Рудянске. Командир роты Крикштапонис приказал ему и другим шуцманам идти к уже вырытым ямам и расстреливать беззащитных людей.

Впоследствии литовские полицейские участвовали в карательных акциях против мирных жителей Белоруссии. После того как гитлеровцев вышвырнули из Литвы, Юозас Крикштапонис вступил в ряды литовских «лесных братьев», действовавших в тылу наступающих советских войск. Но 12 января он был застрелен в бою у озера Лено, недалеко от города Укмерге. Именно там, в Укмерге, спустя полвека Крикштапонису и поставили памятник. В реалиях восстановленной Литовской Республики он оказался «мучеником за свободу», положившим жизнь в «борьбе с Советами».

Случай с Крикштапонисом далеко не единственный. Известны примеры и других коллаборационистов, убийц мирного населения, вокруг которых в постсоветской Литве был создан культ официального почитания. Долгое время и власти, и литовские националисты яростно сопротивлялись любым попыткам рассказать правду о «подвигах» этих «героев». Показателен пример с мемориальной табличкой в честь соучастника холокоста Йонаса Норейки, вывешенной на здании Академии наук в Вильнюсе. В апреле 2019-го литовский гражданский активист Станиславас Томас разбил ее молотком. После этого тогдашний мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс распорядился снять табличку. Это вызвало бурю протеста националистов, которые провели митинг «памяти героя», а потом изготовили новую табличку и самоуправно вывесили ее на прежнее место. Приехав в Укмерге, Фаина Куклянски поставила вопрос о сносе памятника палачу евреев. «Мы искренне верили, что новый мэр иначе отнесется к наследию, полученному от своего предшественника, и у него будет решимость для устранения памятника Крикштапонису. Но во время встречи мы поняли, что в ближайшее время этот вопрос не будет решен», — сказала Куклянски.

Фото: соцсети Активист Станиславас Томас разбивает памятную табличку Йонаса Норейки

«Едут в Израиль и рассказывают сказки»

Депутат сейма Ремигиюс Жемайтайтис — известный в Литве политик. В 2016–2020 годах Жемайтайтис возглавлял литовскую правопопулистскую партию «Порядок и справедливость», а в 2020-м встал во главе «Свободы и справедливости», сформированной в результате объединения «ПиС», «Литовского союза свободы» и движения «Вперед, Литва».

В мае этого года Жемайтайтис опубликовал в соцсети грубый комментарий с призывом убивать евреев. Высказывание депутата получило громкий резонанс — его заметили сотрудники посольств Израиля, Германии и Нидерландов. Послы этих государств в Литве выступили с осуждением слов Жемайтайтиса.

Не остался в стороне от скандала и президент Литвы Гитанас Науседа, сказавший, что «подобные безответственные заявления наносят ущерб имиджу Литвы в мире и двусторонним отношениям». А премьер Литвы Ингрида Шимоните добавила, что Жемайтайтис своими словами заслужил лишения места в парламенте. Оскандалившийся парламентарий, однако, не унялся. 14 июня он раскритиковал в соцсети Шимоните, отправившуюся с официальным визитом в Израиль. Ремигиюс Жемайтайтис возмутился словами премьера об исторических связях литовцев и евреев. «Противно то, что Шимоните говорит такие глупости — после того как 3 июня 1944 года литовские евреи вместе с русскими уничтожили жителей деревни Пирчюпис. Это еще раз показывает, что представителям нашей власти совершенно наплевать на то, что в 1941–1944 годах жившие в Литве евреи убивали литовцев», — написал Жемайтайтис.

По его мнению, «ценностная политика находящихся у власти — ниже плинтуса». Парламентарий возмущается: «До каких пор наши политики будут преклоняться перед евреями, которые убивали наших граждан, способствовали литовским страданиям, пыткам и разрушению нашего государства? Был еврейский холокост, но еще больший холокост литовцев был в Литве! Если наши политики-клоуны в Израиле извиняются перед евреями, то когда же евреи извинятся перед нами?»

Фото: соцсети

Упоминаемая им Пирчюпис (Пирчюпяй) — деревня в Варенском районе Литвы, в 45 км к юго-западу от Вильнюса. 3 июня 1944 года партизаны обстреляли на шоссейной дороге в окрестностях Пирчюписа колонну штабных автомашин вермахта. В тот же день в деревню вошли 400 гитлеровцев из 9-й и 10-й рот 3-го батальона 16-го полицейского полка СС. Они загнали жителей Пирчюписа в несколько домов, которые и подожгли. Всего в тот день было убито 119 мирных жителей. При чем же здесь евреи? По мнению литовских неонацистов, гитлеровскую колонну в то утро атаковали партизаны-евреи — из числа тех, кто избежал уничтожения во время холокоста. А раз так, то они и виноваты.

Мифология «еврейской вины»

И вновь представители властей дистанцировались от высказываний Жемайтайтиса. Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что считает это «продолжением выбранной Жемайтайтисом линии целенаправленного внесения раздора и провокаций». А посол Израиля в Вильнюсе Хадас Виттенберг-Сильверстейн отметила, что «заявление Ремигиюса Жемайтайтиса — вопиющий пример отрицания холокоста или умаления его последствий, что никоим образом несовместимо с честным взглядом на историю и напрямую связано с иными проявлениями антисемитизма». Виттенберг-Сильверстейн добавила, что «подобные антисемитские заявления Жемайтайтиса не имеют ничего общего с правдой, они направлены лишь на то, чтобы возбуждать ненависть и раскалывать народ». В итоге премьер Литвы Ингрида Шимоните и президент Гитанас Науседа вновь осудили Жемайтайтиса. Правление «Свободы и справедливости», напуганное образовавшимся резонансом, объявило о приостановке членства Жемайтайтиса в партии.

Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков сказал «Известиям», что заявления Жемайтайтиса не приведут к немедленной порче отношений Литвы и Израиля. «Посол Израиля в Вильнюсе, конечно, не могла не реагировать на высказывания Ремигиюса Жемайтайтиса. Однако уже в ее комментарии по этой теме содержится явное намерение разграничить высказывания литовского депутата и отношения с официальным Вильнюсом. Поэтому вряд ли эти высказывания всерьез повредят литовско-израильским отношениям. Если бы Жемайтайтис, например, принадлежал к правящей партии или тем более являлся членом правительства — такой скандал мог бы ударить по двусторонним отношениям уже заметнее. Однако он известный критик кабинета действующего премьера Ингриды Шимоните. Скажем, осенью 2022 года Жемайтайтис призывал к проведению досрочных выборов в сейм и формированию «качественно нового правительства». Опять же правоохранительные органы Литвы также уже отреагировали на этот инцидент — генпрокуратура страны еще в середине июня 2023 года объявила о начале досудебного расследования по этому поводу», — напоминает Нейжмаков.

Фото: соцсети Ремигиюс Жемайтайтис