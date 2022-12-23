Отделаться подачкой: Литва согласилась на компенсацию евреям за преступления военных лет

Во время Великой Отечественной нацистские оккупанты при поддержке местных коллаборационистов уничтожили в Литве свыше 200 тыс. евреев. После 1991 года о тех убийствах в литовском обществе старались не вспоминать — приоритеты явно сменились . Однако несмотря на воспевание «героев борьбы с коммунизмом», под давлением международного общественного мнения литовским властям приходится иногда признавать былые преступления. Недавно сейм принял поправки к закону о недвижимом имуществе еврейской общины, позволяющие выплатить компенсации за конфискованную нацистами личную собственность. Общая сумма, впрочем, составит символические €37 млн. Подробности — в материале «Известий».

Страшные свидетельства

Впервые евреи появились на территории Литвы в XIV веке, когда великий князь Гедиминас пригласил людей «всех наций и вероисповеданий» приходить в государство для участия в строительстве его новой столицы — города Вильнюса. В ту пору Великое княжество Литовское представлялось островком терпимости в море антисемитизма; евреям были предоставлены права, которых у них не было во многих других частях Европы, включая право собственности и свободу вероисповедания. Еврейская община Литвы мирно жила до 1941 года, когда столкнулась с адским кошмаром — люди, которых евреи еще недавно считали добрыми соседями, начали массово убивать их с изощренной жестокостью.

Еврейский исторический музей, Амстердам Открытка с изображением улицы еврейского квартала Вильнюса

Писательница Рута Ванагайте давно исследует холокост в Литве — за что, кстати, многие соотечественники и власти ее откровенно не любят. В книгах Ванагайте, созданных на основе архивных документов и воспоминаний участников тех событий, рассказывается об участии литовцев в массовом уничтожении евреев. Ванагайте пишет, что жители страны не просто под угрозой расправы выполняли приказы нацистских властей, а зачастую принимали в уничтожении людей самое активное участие — с энтузиазмом и без всякой указки сверху.

Исследовательница отмечала: «Я читала протоколы об эксгумации: множество детей с неповрежденными черепами — значит, закапывали живыми». В ее книге приводятся свидетельства, что многие в Литве после казней евреев обогатились за счет имущества убитых. По ее словам, в 1941-м в городе Паневежис, например, насчитывалось 25 тыс. жителей, а вещей, оставшихся после убийств местных евреев, оказалось 80 тыс. штук — от постельного белья до чашек.

Рута Ванагайте: «Значит, каждый житель бесплатно получил по несколько вещей. Моя бабушка из Паневежиса, кровать — из Паневежиса. Купила ли она ее? Не знаю. Носила ли моя мама что-то из той одежды? Все в Литве, у кого есть старинные вещи, можем задаться вопросом, откуда они взялись. Убийцам евреев обычно ничего не платили, они брали, что могли, несли продавать или выменивали на водку. Это было их вознаграждение, вечером они возвращались домой. У некоторых были дети — с работы приходили не с пустыми руками, приносили им то одежду, то еще что-то»

Ванагайте приводит и тот факт, что в администрации Литвы в период гитлеровской оккупации работало 20 тыс. человек: полицейские, начальники полиции округов, их подчиненные, гражданские чиновники. «Только 3% из них были немцами. Был запланирован процесс, осуществленный литовцами. Конечно, планировали не литовцы, но им говорили, они выполняли, делали всё так хорошо, что потом в Литву везли расстреливать евреев из Австрии и Франции». Всего же, по официальным данным, в Литве было убито примерно 205 тыс. евреев.

«Национальный» батальон Антанаса Импулявичюса был отправлен оккупантами в соседнюю Белоруссию, где литовские пособники нацистов убили 15 тыс. евреев.

Недостаточное покаяние

Официально Литва за убийства евреев уже покаялась. С 1994 года в стране отмечается Национальный день памяти жертв холокоста в Литве, отмечаемый 23 сентября. Эта дата приурочена ко дню ликвидации гетто в Вильнюсе в 1943 году. В 1995-м тогдашний президент Литвы Альгирдас Бразаускас, находясь в Израиле, принес от лица соотечественников публичные извинения. В 2016 году его преемница Даля Грибаускайте, находясь в местечке Молетай (где в 1941 году в одну ночь было уничтожено 2 тыс. евреев), призвала к «бескомпромиссному обязательству для всех жителей Литвы бороться с ненавистью, насилием, дискриминацией и равнодушием». Грибаускайте тогда похвалила литовцев за смелость «открыть глаза на самих себя» и за храбрость «перед лицом горьких моментов истории».

Отделаться подачкой Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте посещает мемориал в память окончания Второй мировой войны в Европе Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Alfredas Pliadis

Однако представители самой еврейской общины не были полностью удовлетворены этими заявлениями. Во-первых, их не устраивало, что в Литве на вполне официальном уровне поддерживался культ палачей, таких как Йонас Норейка и Казис Шкирпа, чествуемых в качестве борцов с «советскими оккупантами». Во-вторых, наследники и потомки жертв нацистского террора в течение многих лет добивались выплаты компенсаций за имущество. Именно здесь «раскаяние» литовцев начинало улетучиваться.

Так, в 2017 году лидер правившего тогда в Литве Союза крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис заявлял, что выплата компенсаций евреям и их наследникам за утерянное в годы войны имущество «рассорила бы общество». Так, несмотря на давление международных еврейских организаций, год за годом литовским властям удавалось «забалтывать» этот вопрос.

А тем временем глава еврейской общины Литвы Фаина Куклянски постоянно жаловалась на то, что ее народ и сейчас чувствует себя в Прибалтике не вполне в безопасности. Список претензий оказался велик — это и отказ властей опубликовать список местных пособников нацистов, и антисемитские высказывания литовских политиков, и недвусмысленные угрозы в адрес литовских евреев. Особенное возмущение вызвала попытка протащить в сейме законопроект, снимающий с литовцев ответственность за участие в холокосте.

Забыть не позволят

Наконец, в декабре 2022-го премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила с предложением выплатить еврейской общине €37 млн. «Эта символическая сумма направлена на восстановление хотя бы частичной справедливости и обеспечение заботы о литовских евреях, их культуре и наследии», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту. В соответствии с идеей Шимоните, пострадавшие лица или их наследники, претендующие на получение компенсации, должны будут подать заявления и подтверждающие документы до 31 декабря 2023 года.

Отделаться подачкой Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните Фото: Global Look Press/Xinhua/Alfredas Pliadis

Вашингтон, дабы не допустить очередного «сползания с темы», довольно болезненно «пришпорил» своего прибалтийского сателлита. В середине декабря Литву посетила с визитом специальный представитель Госдепартамента по вопросам холокоста Эллен Джермейн. Она встретилась с местными политиками, представителями сферы культуры и образования, членами местной еврейской общины, посетила места памяти и приняла участие в дискуссии «Литва и холокост: путь живой памяти», организованной информационным агентством ELTA. Джермейн заявила литовцам, что, хотя их государство и «добилось больших успехов» в признании «темного прошлого холокоста», у страны всё еще есть нерешенные вопросы по этой теме.

Гостья напомнила о том, что ряд лиц, почитаемых в этой прибалтийской республике в качестве «национальных героев», напрямую причастны к массовому истреблению евреев. «Это люди, которых считают национальными героями, потому что они боролись против советов — славят их и ставят им памятники. Но они также были пособниками нацистов и участвовали в преступлениях и геноциде. Такие примеры есть на Украине, в Хорватии и других странах», — указала Джермейн. Представитель Госдепа добавила, что «странам, которые обрели независимость всего несколько десятилетий назад и восстанавливают свою историческую память, трудно принять, что некоторые из тех, кто изначально считался у них бесспорным героем, могли совершать преступления или быть их соучастниками».

Гостья недвусмысленно дала понять, что Соединенные Штаты призывают к скорейшему принятию закона о компенсациях. «Насколько я понимаю, это, по сути, символический закон, который предусматривает символическую компенсацию. Это просто жест доброй воли, потому что предусмотренные суммы далеки от стоимости потерянного имущества. Более того, такое действие просто признает, что были совершены большая несправедливость и вред, что символически исправлено», — сказала Джермейн. И воля Вашингтона была выполнена — 20 декабря сейм Литвы большинством голосов одобрил предложенный Шимоните законопроект. Компенсации будут выделены в Фонд доброй воли, который будет выплачивать их собственникам и наследникам. Выплата компенсаций начнется в 2024 году и завершится в 2030-м.

Отделаться подачкой Заседание сейма Литвы Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Zygimantas Gedvila

Калининградский политолог Александр Носович в беседе с «Известиями» отметил, что в национальных мифологиях стран Прибалтики «литовцы, латыши и эстонцы в течение многих столетий были «народами-жертвами», которых, дескать, всячески угнетали и притесняли агрессивные соседи. Именно поэтому там настолько популярны идеи подсчета «ущерба от оккупации», за который они собираются требовать «компенсацию» — в первую очередь от России. А тут что же получается? Как только им представилась такая возможность, многие прибалты бросились уничтожать своих еврейских соседей, творя неописуемые жестокости».

Политолог напомнил, что даже немцы порой изумлялись, наблюдая за рвением своих прибалтийских пособников. «В Литве уничтожено свыше 200 тыс. евреев, в Латвии — 90 тыс., в Эстонии — до 8,5 тыс. Прибалты и хотели бы сейчас забыть об этом... Они крайне не любят тех, кто им об этом напоминает — доказательством является судьба Руты Ванагайте, подвергшейся на родине натуральной травле», — подчеркивает Носович.