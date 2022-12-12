Вильнюсу следует признать, что ряд участников послевоенного вооруженного сопротивления советской власти в Литве участвовал во время Второй мировой войны в организованном нацистами массовом уничтожении евреев. Об этом 12 декабря заявила спецпредставитель Госдепа США по вопросам холокоста Эллен Джермейн.

«Проблема существует. Есть она и в Литве. Восхваляются, увековечиваются памятниками люди, которые видятся как национальные герои, потому что они боролись против Советов, но одновременно они были и нацистскими коллаборационистами, участвовали в преступлениях нацизма, в геноциде», — цитирует ее агентство ELTA.

Джермейн указала на Йонаса Норейку, который при нацистах был начальником Шяуляйского уезда Литвы и подписал приказ о переселении местных евреев в гетто, а также на Юозаса Крикштапониса, отряд которого принимал участие в убийствах евреев в Белоруссии.

«Такие примеры есть на Украине, в Хорватии, других странах», — добавила спецпредставитель Госдепа.

Ранее, в октябре, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из двухсоттысячной еврейской общины, прошедшей в Литве период фашистской оккупации, 95% было уничтожено при активном соучастии пособников фашизма. Она также отметила, что историческая правда о массовом участии украинских националистов в холокосте не вписывается в доминирующую на Западе проукраинскую пропаганду.

До этого, в 2021 году, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина обратила внимание на то, что причастность экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса к преступлениям холокоста в годы Второй мировой войны уже много лет обсуждается среди выживших узников белорусского концлагеря. По ее словам, обвинения очень серьезные, при этом экс-президент Литвы никогда не скрывал участия в формировании «Силы обороны отечества», одним из командиров которого был литовский каратель Антанас Импулявичюс-Импуленас по прозвищу Минский мясник.