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Захарова уличила Запад в нежелании вспоминать об участии украинцев в холокосте

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Историческая правда о массовом участии украинских националистов в холокосте не вписывается в доминирующую на Западе проукраинскую пропаганду. Об этом 2 октября написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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В качестве примера она привела государственный молодежный театр Литвы, где украинский режиссер Сергей Лозница решил поставить пьесу по мотивам вышедшего во Франции романа Джонатана Литтелла «Благоволительницы», в котором поднимается тема холокоста и участия в нем, как литовцев, так и украинцев.

Дипломат напомнила, что роман стал бестселлером во Франции. Речь в нем идет о том, в частности, что украинские националисты первыми проявляли готовность убивать женщин и детей, поскольку «они не люди, а евреи». В итоге некоторые литовские актеры отказались участвовать в спектакле, так как, по их мнению, появления подобной темы на сцене театров сейчас надо избегать.

«Играть «плохих украинцев» литовские актеры не хотят. Примечательно, что в скандал вмешалась и украинская сторона. Директор музея Голодомора О.Стасюк платит Вильнюс предпочтение от установки. Нечего, мол, создают в «дружественной Украине Литве» негативный образ украинцев», — написала Захарова.

В итоге директор театра выступил с заявлением, что контактировал по данному вопросу с Киевом, подчеркнула дипломат.

«Историческая правда о массовом инциденте украинских националистов в Холокосте просто не попала в засаду на Западе проукраинскую пропаганду. Да и литовцам, видимо, не хочется лишний раз вспоминать о коллаборационизме своих предков с нацистами в преступном изъятии еврейского населения», — продолжила Захарова.

Она напомнила, что из двухсоттысячной еврейской общины, прошедшей в Литве период фашистской оккупации, 95% было уничтожено при активном соучастии пособников фашизма.

По мнению Захаровой, происходящее — не театр, и не театр абсурда.

«Это театр анатомический, где препарируют историческую правду», — заключила она.

Летом 2021 года в Госдуме заявили, что причастность экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса к преступлениям холокоста в годы Второй мировой войны уже много лет обсуждается среди выживших узников белорусского концлагеря. Отмечалось, что политик никогда не скрывал участия в формировании «Силы обороны отечества», одним из командиров которого был литовский каратель Антанас Импулявичюс-Импуленас по прозвищу Минский мясник.

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