Повязаны кровью: литовские нацисты уничтожали жителей Белоруссии

На днях Г енеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что намерена начать в международном трибунале в Гааге процедуру признания геноцидом преступлений нацистов и их пособников, совершенных в годы Великой Отечественной войны. В Вильнюсе крайне нервно отнеслись к этим планам. Болезненная реакция вполне объяснима: среди подразделений нацистских коллаборационистов, зверствовавших в годы войны на территории Белоруссии, был и литовский батальон. Подробности — в материале «Известий».

«Грязная работа»

Современные литовцы гордятся тем, что если в Латвии и Эстонии гитлеровцы сумели создать национальные подразделения СС, то в Литве — нет, что, впрочем, совершенно не отменяет того факта, что литовцы активно участвовали в холокосте на территории своей республики. Всего в период нацистской оккупации в Литве было уничтожено более 200 тыс. евреев. Увы, самые обычные литовцы сразу же после отступления советских войск начали с лютой жестокостью уничтожать своих еврейских соседей, а прибывшим немцам оставалось лишь выразить одобрение «энтузиазму масс» и завершить начатые зверства.

Немцы вообще с удовольствием перекладывали «грязную работу» на коллаборационистов из числа завоеванных народов. Вот и в Литве были отобраны «полезные кадры» из числа местных, которых широко привлекали к убийствам еврейского населения. Но вскоре поле деятельности для них нашлось и за пределами Литвы: литовских карателей отправили в соседнюю Белоруссию. На ее территории 2-й литовский батальон шуцманшафта (так назывались карательные подразделения, формировавшиеся по этническому принципу, к примеру украинцев набралось на 71 батальон) занимался истреблением еврейского населения и показательными казнями советских патриотов. «2-му батальону вспомогательной полиции было поручено расстреливать привезенных из Беларуси и Польши евреев, русских, коммунистов и военнопленных Красной армии. По полученным сведениям, они расстреляли свыше 46 тыс. человек и повесили свыше 10 тыс. Расправы производились с такой изощренностью и безудержностью, что вызвали обеспокоенность даже у многоопытных нацистских карателей», — гласят документы.

Возглавлял этот батальон майор Антанас Импулявичюс, оставшийся в истории холокоста как «минский мясник». За время своей службы нацистам Импулявичюс отправил на смерть более 46 тыс. человек (около 9 тыс. были советскими военнопленными). На совести литовских полицаев, в частности, казнь 17-летней подпольщицы Маши Брускиной и ее товарищей.

Повязаны кровью Литовский полицейский сопровождает группу литовских евреев. Вильнюс (июль 1941 г.) Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv

В очередной раз об этом вспомнили в начале 2016 года. Тогда шокирующее заявление сделала проживавшая на Украине бывшая малолетняя узница минского гетто Цвия Кацнельсон. Она рассказала прессе, что экс-президент Литвы Валдас Адамкус (возглавлял государство с 1998 по 2003-й и с 2004-го по 2009-й) имел прямое отношение к Импулявичюсу. «Много лет назад мне в руки попали мемуары президента Литвы Валдаса Адамкуса. Естественно, было любопытно узнать, что американец с литовскими корнями пишет о судьбах евреев Каунаса, в котором он жил до лета 1944 года. Например, об известной всему цивилизованному миру публичной казни ковенских евреев на территории гаража компании «Летукис» , — задалась вопросом Цвия Кацнельсон.

27 июня 1941 года литовцы забивали насмерть ломами каунасских евреев в центральном гараже компании Lietuvos ūkis (сокращенно — Lietūkis, «Летукис»). Но Кацнельсон так и не нашла в воспоминаниях экс-президента ничего о трагедии каунасских и вообще литовских евреев. Зато с удивлением узнала, что осенью 1944 года Валдас Адамкус (тогда еще Адамкявичюс) добровольно начал служить под началом Антанаса Импулявичюса и даже являлся его порученцем.

Отметим, что Валдас Адамкус после войны в 1949 году перебрался в США, где работал в разведке, являлся членом Республиканской партии. В постсоветский период вернулся в Литву, где с «небольшой помощью» американских друзей получил пост президента. В своих мемуарах Адамкус пишет, что осенью 1944 года он мог выбрать любое место службы и должность, но предпочел батальон, которым командовал Импулявичюс. После войны он благополучно укрылся в США, где в 1970-м и умер в Филадельфии. Выдачи Импулявичюса у американских властей добиться не удалось.

Откровения палача

В Литве был опубликован отрывок из книги писательницы Руты Ванагайте, посвященной холокосту, — рассказ Юозаса Алексинаса, уничтожавшего евреев в Белоруссии под началом того самого Импулявичюса. Бывший участник расстрельной команды вспоминает: «Служить в 1941 году меня из запаса вызвал Кубилюнас. Я должен был явиться в комендатуру. Сказали, для поддержания внутреннего порядка, на полгода, помочь немцам. Мы охраняли военнопленных, работавших на торфянике». Алексинас затрудняется точно сказать, когда его подразделение отправили за пределы Литвы. «Когда, не скажу, только знаю, что осенью, в конце сентября или в начале октября. Увезли в Минск. Не сказали, куда везут, только посадили в машины. Тогда в первый и последний раз я видел командующего батальоном майора Импулявичюса, он присутствовал на прощании», — вспоминает коллаборационист.

Повязаны кровью Немецкая оккупация Белоруссии (1941–1944 гг.) Фото: РИА Новости/Т. Ананьина

Алексинас утверждал, что через полгода дезертировал из батальона. Впрочем, до того он успел замараться кровью. Их возили по всей Белоруссии, и везде они убивали евреев. «Ехало много машин, в большой город везли батальон. Нас возили в крытых немецких машинах . Никто нам не говорил, куда едем. Местная полиция ходила по квартирам и собирала евреев, сгоняла их на площадь. Затем распределяли по списку, немцы оставляли себе тех, кто был нужен, — врача какого-нибудь, может инженера, остальных гнали в яму. Ямы уже были выкопаны за городом, на откосах».

В скольких расстрелах он лично принял участие, Алексинас затруднился ответить. «Я и сосчитать уже не могу. Около десяти, наверное. Мы сами должны были гнать с площади к яме, а в конце расстреливали. Брали группу из этой массы людей и уничтожали. На них была лишь одежда, вещи из домов не давали брать. Их гнали строем, по четыре человека. В большом городе колонна была длинная. Часть солдат стояла на краю ямы, другая гнала к яме. Сгоняли в яму, заставляли лечь, и мы расстреливали их, лежачих». По его словам, целиться требовалось «обычно в грудь или в затылок, но, бывало, разрывные быстро вскрывали голову при попадании в затылок».

Обыкновенный садизм

Методы литовских полицаев повергли в шок даже немецкого комиссара, располагавшегося 27 октября 1941 года в белорусском городе Слуцке. Он докладывал начальству: «Я должен с сожалением признать, что их действия граничили с садизмом. Весь город выглядел ужасающе. С неописуемой жестокостью литовцы из данного полицейского батальона выгоняли из домов евреев. По всему городу слышались выстрелы. На некоторых улицах появились горы трупов расстрелянных евреев. Перед убийствами их жестоко избивали чем только могли — палками, резиновыми шлангами, прикладами, не щадя ни женщин, ни даже детей. (...) Заканчивая, я должен отметить, что во время акций солдаты данного полицейского батальона грабили не только евреев. Много домов белорусов было ими ограблено».

И вот пришло время вспомнить о тех кошмарных днях. «В ближайшее время мы планируем представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны», — заявил в эфире белорусского телевидения генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

Повязаны кровью Литовские евреи, арестованные литовским ополчением, сотрудничавшим с немецкими оккупационными силами (Июль, 1941 г.) Фото: Getty Images/Berliner Verlag / Archive

В Литве на это известие откликнулись молниеносно, назвав планы Минска «жалкой попыткой исказить болезненные моменты истории». Однако прямо отвергать факты соучастия литовцев в нацистских преступлений не представляется возможным даже официальному Вильнюсу: слишком уж очевидны свидетельства выживших жертв и самих преступников.