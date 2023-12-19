На Украине оценили в €1 млрд убытки из-за блокировки границы с Польшей

Украинская экономика понесла более €1 млрд убытков из-за блокировки польскими перевозчиками проезда через пункты пропуска на границе двух государств. Об этом 19 декабря в ходе брифинга заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

«Экономика государства (Украины. — Ред.) потеряла из-за этой забастовки более €1 млрд», — приводит его слова украинское агентство «Укринформ».

Балин указал, что один день простоя для украинского грузовика на границе обходится в €300–500 в зависимости от компании. В связи с этим перевозчики ищут возможности для минимизации своих убытков, перенаправляя автомобили через границу с другими странами, добавил он.

При этом он отметил, что польская экономика пострадала еще больше от блокировки границы.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Кроме того, 24 ноября представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Тогда же он указывал, что власти начали работать над разрешением конфликта.

11 декабря сообщалось, что Украина и Польша достигли договоренности по разблокированию границы для проезда грузовиков, в связи с чем блокада перехода «Дорогуск – Ягодин» была снята. Однако позже, 18 декабря, польские перевозчики вновь организовали блокировку данного перехода.