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На Украине заявили о договоренности по разблокированию границы с Польшей

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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Украина и Польша достигли договоренности по разблокированию границы для проезда грузовиков. Об этом 11 декабря сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Блокада пункта пропуска Дорогуск – Ягодин завершена. С 14.00 (15.00 мск) там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств — они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются, они будут направляться в сторону Польши», — приводит его слова Telegram-канал ведомства.

По его словам, продолжаются переговоры по разблокированию других пограничных переходов и недопущению их закрытия в будущем.

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В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Кроме того, 24 ноября представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Тогда же он указывал, что власти начали работать над разрешением конфликта.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Позже, 5 декабря, стало известно о беспокойстве Польши из-за протестов перевозчиков на границе с Украиной. Член Европарламента (ЕП) от Польши Лешек Миллер обратился к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом о ее действиях в связи с протестами польских перевозчиков на границе с Украиной. Кроме того, он спросил, какие меры ЕК примет для восстановления ограничений на пограничных переходах между Украиной и государствами ― членами ЕС.

6 декабря сообщалось, что протесты в Польше задержали поставки военного оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны ряда благотворительных и неправительственных организаций.

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