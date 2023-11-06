Польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной
Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM в понедельник, 6 ноября.
«Несколько десятков перевозчиков начали после полудня блокаду трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве», — передает радиостанция.
Как указано, они требуют ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.
Радиостанция уточняет, что протестующие заблокировали автомобилями пункты пропуска. Они разрешают проезд только легковым машинам, автобусам и другим транспортным средствам, которые перевозят животных и гуманитарную помощь.
Ранее, 31 октября, представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 3 ноября польские перевозчики планируют блокировать работу пропускного пункта «Краковец – Корчева». Он отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения.
В тот же день правительство Украины сообщило о созыве встречи с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) из-за угрозы перекрытия границы. В украинском министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о получении информации на тему возможной блокировки КПП польскими перевозчиками. Замглавы министерства Сергей Деркач назвал подобные меры приносящими вред перевозчикам обеих стран.
Отношения между Украиной и Польшей обострились после эмбарго на поставки украинского зерна. Так, 15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. Однако в одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В свою очередь, 18 сентября Украина подала иск в ВТО против этих трех стран.