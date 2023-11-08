СМИ сообщают об огромных очередях из машин на границе Украины и Польши

На границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков, после того как пограничные переходы были заблокированы протестующими польскими дальнобойщиками. Об этом 8 ноября сообщила радиостанция RMF FM.

«Девятьсот фур перед переходом в Хребенном, 650 перед Дорохуском — это третий день протеста польских перевозчиков», — говорится в сообщении.

Одна из указанных очередей начинается со стороны Люблина неподалеку от города Хельм. Сотрудники полиции не пропускают транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

Накануне газета Politico сообщала, что протесты дальнобойщиков из Польши на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги.

Акция протеста началась 6 ноября, когда несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска пропуска на границе с Украиной. Участники протеста потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

В тот же день украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе и полная блокада передвижения автомобилей — это болезненный удар в спину Украине.

31 октября представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 3 ноября польские перевозчики планируют блокировать работу пропускного пункта «Краковец – Корчева». Он отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения.

Тогда же правительство Украины сообщило о созыве встречи с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) из-за угрозы перекрытия границы.