СМИ сообщают об огромных очередях из машин на границе Украины и Польши
На границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков, после того как пограничные переходы были заблокированы протестующими польскими дальнобойщиками. Об этом 8 ноября сообщила радиостанция RMF FM.
«Девятьсот фур перед переходом в Хребенном, 650 перед Дорохуском — это третий день протеста польских перевозчиков», — говорится в сообщении.
Одна из указанных очередей начинается со стороны Люблина неподалеку от города Хельм. Сотрудники полиции не пропускают транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.
Накануне газета Politico сообщала, что протесты дальнобойщиков из Польши на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги.
Акция протеста началась 6 ноября, когда несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска пропуска на границе с Украиной. Участники протеста потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.
В тот же день украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе и полная блокада передвижения автомобилей — это болезненный удар в спину Украине.
31 октября представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 3 ноября польские перевозчики планируют блокировать работу пропускного пункта «Краковец – Корчева». Он отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения.
Тогда же правительство Украины сообщило о созыве встречи с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) из-за угрозы перекрытия границы.