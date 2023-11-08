В Польше пожаловались на украинских дальнобойщиков

Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги. Об этом 7 ноября сообщила газета Politico.

«Они (польские водители. — Ред.) жалуются, что украинцы перевозят грузы внутри самой Польши, <...>, а также занимаются перевозками из Польши в третьи страны», — пишет издание.

Как отметил один из организаторов протеста Яцека Сокула, слова которого приводит газета, он владеет небольшой компанией на востоке Польши. Сокула указал, что украинские водители осуществляют внутренние и внешние перевозки гораздо дешевле польских. Бизнесмен заявил, что был вынужден сократить свой штат водителей на 40% из-за проигрыша в конкуренции украинцам.

Президент польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацей Вроньский сообщил изданию, что протесты дальнобойщиков возникли стихийно. По его словам, акции дальнобойщиков пришлись на период политического вакуума, когда Польша находится в процессе передачи власти от старого правительства новому.

Politico написала, что до тех пор, пока старое правительство Польши не завершит свою работу (13 ноября), Варшаве будет сложно справиться с протестами из-за нежелания принимать решения.

Накануне польская радиостанция RMF FM сообщила, что несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Отмечалось, что после полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

В тот же день украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе и полная блокада передвижения автомобилей — это болезненный удар в спину Украине.

31 октября представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 3 ноября польские перевозчики планируют блокировать работу пропускного пункта «Краковец – Корчева». Он отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения.

Тогда же правительство Украины сообщило о созыве встречи с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) из-за угрозы перекрытия границы.