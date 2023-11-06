Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе

Заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе и полная блокада передвижения автомобилей — это болезненный удар в спину Украине. Об этом 6 ноября заявил украинский посол в Польше Василий Зварич.

«Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши из Украины является болезненным ударом в спину Украине, которая страдает от российской агрессии. Под угрозой —коридоры солидарности между Украиной и Евросоюзом, проходящие через территорию Польши», — отметил Зварич на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дипломат призвал польских протестующих прекратить блокаду границы и найти другие формы отстаивания своих прав.

Ранее 6 ноября польская радиостанция RMF FM сообщила, что несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Отмечалось, что после полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

До этого, 31 октября, представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 3 ноября польские перевозчики планируют блокировать работу пропускного пункта «Краковец – Корчева». Он отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения.

В тот же день правительство Украины сообщило о созыве встречи с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) из-за угрозы перекрытия границы. В украинском министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о получении информации на тему возможной блокировки КПП польскими перевозчиками. Замглавы министерства Сергей Деркач назвал подобные меры приносящими вред перевозчикам обеих стран.

Отношения между Украиной и Польшей обострились после эмбарго на поставки украинского зерна. Так, 15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. Однако в одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В свою очередь, 18 сентября Украина подала иск в ВТО против этих трех стран.