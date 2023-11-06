Реклама
Прямой эфир
Общество
Богомолов увидел гарантии сохранения ценности человека в России
Мир
Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона
Мир
Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества
Мир
В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе
Мир
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
Общество
Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
Армия
Лидер Мьянмы посетил корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц»
Мир
Киев возмутили высказывания главы ЕК о достижениях Украины для вступления в ЕС
Мир
Минобороны РФ завершило ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе
Мир
Глава минфина США заявила о катастрофе в случае разрыва экономических связей с КНР
Мир
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Мир
В США заявили об отдаче Зеленским невыполнимых приказов для ВСУ
Происшествия
В подмосковном Дмитрове из-за дождя затопило 17 этажей жилого дома

Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе

0
Фото: Global Look Press/Frank Hammerschmidt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе и полная блокада передвижения автомобилей — это болезненный удар в спину Украине. Об этом 6 ноября заявил украинский посол в Польше Василий Зварич.

«Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши из Украины является болезненным ударом в спину Украине, которая страдает от российской агрессии. Под угрозой —коридоры солидарности между Украиной и Евросоюзом, проходящие через территорию Польши», — отметил Зварич на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дипломат призвал польских протестующих прекратить блокаду границы и найти другие формы отстаивания своих прав.

Утопленник на глубине: к чему приведет новая ссора Украины и Польши
Эксперты рассказали о последствиях конфликта

Ранее 6 ноября польская радиостанция RMF FM сообщила, что несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Отмечалось, что после полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

До этого, 31 октября, представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 3 ноября польские перевозчики планируют блокировать работу пропускного пункта «Краковец – Корчева». Он отметил, что в Киеве ждут от Варшавы разъяснений, чтобы иметь возможность проинформировать пересекающих границу участников движения.

В тот же день правительство Украины сообщило о созыве встречи с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) из-за угрозы перекрытия границы. В украинском министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о получении информации на тему возможной блокировки КПП польскими перевозчиками. Замглавы министерства Сергей Деркач назвал подобные меры приносящими вред перевозчикам обеих стран.

Отношения между Украиной и Польшей обострились после эмбарго на поставки украинского зерна. Так, 15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. Однако в одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В свою очередь, 18 сентября Украина подала иск в ВТО против этих трех стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023