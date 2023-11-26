Зеленский сообщил о сложностях на границе из-за протеста польских перевозчиков

Украина испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Об этом 25 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует УНИАН.

«У нас есть сложности на границе <…> Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план», — сказал на пресс-конференции Зеленский.

Украинский президент добавил, что власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а соседям в лице Польши необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

25 ноября мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров на Украину.

Накануне стало известно, что число грузовиков на границе Украины и Польши, заблокированных из-за акции протеста польских перевозчиков, достигло 3,7 тыс. Движение на границе со Словакией, перевозчики которой на днях тоже присоединились к акции, пока не остановлено.

23 ноября союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали президента страны Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей.

Тогда же агентство УНИАН написало, что польские перевозчики заблокировали поставки Украине военных грузов и иных необходимых товаров в качестве выражения протеста. Среди заблокированного в Польше транспорта числятся грузовики с дронами, медикаментами, топливом и тепловизорами.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АСМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

До этого, 6 ноября, польская радиостанция RMF FM передала, что перевозчики из Польшы начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков.