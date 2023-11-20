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На Украине сообщили о намерении судиться с Польшей из-за перекрытой границы

«Клименко.Тайм»: Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Украина и Польша намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе. Об этом 19 ноября сообщил Telegram-канал «Клименко.Тайм» со ссылкой на заявление вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимира Балина.

«Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу», — передает издание.

Ранее в этот день издание «Страна.ua» сообщило, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки польской границы. Отмечается, что местные службы доставки не берутся называть конкретные сроки, кроме того, из-за проблем с логистикой повысилась сразу на две гривны стоимость автогаза на украинских АЗС.

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Ранее, 6 ноября, несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

Через несколько дней на границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из очередей началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

14 ноября Reuters сообщило, что Киеву и Варшаве не удалось прийти к какому-либо соглашению о прекращении недельного протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной. В тот же день портал Myśl Polska заявил, что между странами идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

На следующий день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что украинская экономика находится под угрозой из-за забастовок перевозчиков на границе с Польшей, затрудняющих движение грузовиков. Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что если забастовка продлится еще несколько недель, то финансовый год для страны можно будет считать закрытым.

16 ноября министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия (ЕК) не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Он также добавил, что протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза (ЕС).

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