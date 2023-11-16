Польские власти и ЕК не смогли уладить блокирование границы с Украиной

Польские власти и Европейская комиссия (ЕК) не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной. Об этом в среду, 16 ноября, заявил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик журналистам.

«В министерстве инфраструктуры мы встречались с представителями Европейской комиссии. Потом мы вместе поехали на границу и встретились с представителями украинского правительства», — передает его слова «РИА Новости».

Он также добавил, что протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза (ЕС).

«Причиной протестов являются причины, лежащие либо на украинской стороне границы, либо на стороне ЕС. Лежащая на стороне ЕС — это соглашение, подписанное между ЕС и Украиной, приостанавливающее разрешения на въезд грузовых автомобилей, которое ранее требовалось от украинских водителей», — акцентировал министр.

Ранее, 6 ноября, несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

Через несколько дней на границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из очередей началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

14 ноября Reuters сообщило, что Киеву и Варшаве не удалось прийти к какому-либо соглашению о прекращении недельного протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной. В тот же день портал Myśl Polska заявил, что между странами идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

На следующий день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что украинская экономика находится под угрозой из-за забастовок перевозчиков на границе с Польшей, затрудняющих движение грузовиков. Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что если забастовка продлится еще несколько недель, то финансовый год для страны можно будет считать закрытым.