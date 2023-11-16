Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Польские власти и ЕК не смогли уладить блокирование границы с Украиной
Армия
Авиация ВКС совершила полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями
Происшествия
Один человек погиб при обрушении части жилого дома в Астрахани
Происшествия
Власти заявили, что причиной обрушения дома в Астрахани стал не взрыв газа
Происшествия
Несколько человек числятся пропавшими после обрушения дома в Астрахани
Мир
Парламентская комиссия Турции призвала отозвать заявку Швеции на членство в НАТО
Экономика
ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур
Экономика
ЦБ установил курс доллара на 17 ноября на уровне 88,95 рубля
Общество
Прокуратура региона организовала проверку по факту обрушения дома в Астрахани
Мир
Макрон заявил о необходимости реформы ЕС после принятия новых стран
Мир
В посольстве РФ заявили о проработке ответных мер на закрытие КПП Финляндией
Общество
Выставку-форум «Россия» посетили 1 млн человек

Польские власти и ЕК не смогли уладить блокирование границы с Украиной

Министр Адамчик: Польша и ЕК не смогли уладить блокирование границы с Украиной
0
Фото: ТАСС/EPA/DAREK DELMANOWICZ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польские власти и Европейская комиссия (ЕК) не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной. Об этом в среду, 16 ноября, заявил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик журналистам.

«В министерстве инфраструктуры мы встречались с представителями Европейской комиссии. Потом мы вместе поехали на границу и встретились с представителями украинского правительства», — передает его слова «РИА Новости».

Он также добавил, что протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза (ЕС).

«Причиной протестов являются причины, лежащие либо на украинской стороне границы, либо на стороне ЕС. Лежащая на стороне ЕС — это соглашение, подписанное между ЕС и Украиной, приостанавливающее разрешения на въезд грузовых автомобилей, которое ранее требовалось от украинских водителей», — акцентировал министр.

Утопленник на глубине: к чему приведет новая ссора Украины и Польши
Эксперты рассказали о последствиях конфликта

Ранее, 6 ноября, несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

Через несколько дней на границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из очередей началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

14 ноября Reuters сообщило, что Киеву и Варшаве не удалось прийти к какому-либо соглашению о прекращении недельного протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной. В тот же день портал Myśl Polska заявил, что между странами идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

На следующий день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что украинская экономика находится под угрозой из-за забастовок перевозчиков на границе с Польшей, затрудняющих движение грузовиков. Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что если забастовка продлится еще несколько недель, то финансовый год для страны можно будет считать закрытым.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023