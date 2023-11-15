Украинские СМИ предрекли проблемы экономике из-за польских перевозчиков

Украинская экономика находится под угрозой из-за забастовок перевозчиков на границе с Польшей, затрудняющих движение грузовиков. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в среду, 15 ноября.

«Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», — отметил глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

По его словам, грузовики с товаром с Украины вынуждены выбирать длинные маршруты объезда через Румынию и Венгрию, что может вызвать возникновение очередей и на других границах. При этом через Польшу обычно идет до 50% украинского товарооборота.

В таких условиях проезд для украинских дальнобойщиков может усложниться и через другие границы. Может оказаться, что Украина станет «невыездной» страной или же пересечение границы для украинского грузовика будет стоить дороже, чем сейчас, на €300–500. Такими мыслями поделился с журналистами владелец одной из украинских транспортных компаний Виктор Берестенко.

Ранее, 31 октября, правительство Украины сообщило о созыве встречи с Польшей и Еврокомиссией (ЕК) из-за угрозы перекрытия границы. В украинском министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявили о получении информации на тему возможной блокировке КПП польскими перевозчиками. Замглавы министерства Сергей Деркач назвал подобные меры приносящими вред перевозчикам обеих стран.

Накануне о вероятной блокировке польскими перевозчиками всех пунктов пропуска на украинской границе сообщила ассоциация автопроизводителей «Укравтопром». По ее данным, первая забастовка начнется 3 ноября, акции продлятся два месяца.

Ранее, 1 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он указал на то, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В этих странах обеспокоены тем, что заполонившее европейский рынок дешевое украинское зерно вредит местным фермерам, которые не в состоянии противостоять этой конкуренции.

18 сентября Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии. По словам главы украинского министерства экономики Юлии Свириденко, было принципиально важно показать, что государства не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.