На Украине заявили о неудаче в переговорах с Польшей о пограничных протестах

Киеву и Варшаве не удалось прийти к какому-либо соглашению о прекращении недельного протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной. Об этом 14 ноября сообщило Reuters.

Агентство привело слова заместителя министра инфраструктуры Украины Сергея Деркача. Он заявил, что состоявшийся в понедельник раунд переговоров с польской стороной не помог в решении проблемы, хотя Украина пыталась найти компромисс. Ситуация была сложной, заявил Деркач.

Он добавил, что абсурдность требований польских водителей заключается в том, что они чтобы Украина, а не Польша, обратилась в ЕС за необходимыми лицензиями.

«Переговоры пока ни к чему не привели, польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления», — заявил официальный представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко, чьи слова также приводит агентство.

6 ноября несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

В тот же день украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты на границе и полная блокада передвижения автомобилей — болезненный удар в спину Украине.

Уже 8 ноября появились видеокадры огромных очередей из грузовиков на границе Польши и Украины. Одна из очередей началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

Позднее, 14 ноября, портал Myśl Polska заявил, что между Варшавой и Киевом идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов. Предприниматель и политик Рафал Меклер отметил в разговоре с изданием, что правящая партия готова «отдать последнюю рубашку» Украине, нанося ущерб себе же.