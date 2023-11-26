Мэр Львова призвал Польшу прекратить блокаду границы

Мэр Львова Андрей Садовой 25 ноября призвал Польшу немедленно вернуться к реальности и прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров на Украину.

Как подчеркнул Садовой, это происходит в тот момент, когда Украина «защищает безопасность всей Европы».

«Хватит ли у Польши мужества, политической воли и гражданских инструментов, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? Цена слишком высокая», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич сообщил, что в стране начались перебои с поставками топлива из-за перекрытия границы с Польшей.

Накануне стало известно, что число грузовиков на границе Украины и Польши, заблокированных из-за акции протеста польских перевозчиков, достигло 3,7 тыс. Движение на границе со Словакией, перевозчики которой на днях тоже присоединились к акции, пока не остановлено.

23 ноября союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали президента страны Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей.

Тогда же агентство УНИАН написало, что польские перевозчики заблокировали поставки Украине военных грузов и иных необходимых товаров в качестве выражения протеста. Среди заблокированного в Польше транспорта числятся грузовики с дронами, медикаментами, топливом и тепловизорами.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АСМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

До этого, 6 ноября, польская радиостанция RMF FM передала, что перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков.