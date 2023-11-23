Украинские бизнесмены призвали Зеленского решить вопрос границы с Польшей

Союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали президента страны Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей. Об этом 23 ноября сообщило украинское издание «Лига».

Отмечается, что Федерация работодателей вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины выступили с инициативой. Они решили призвать Зеленского к переговорам с президентом Польши Анджеем Дудой для решения ситуации с блокадой границы польскими перевозчиками.

Журналисты сообщают, что потери для экономики Украины из-за блокады границы превысили €400 млн. Отмечается, что с учетом штрафов, неустоек и потери контрактов счет идет на миллиарды.

Ранее, 23 ноября, депутат Европарламента от Дании Бергур Лекке Расмуссен обратился к Еврокомиссии из-за беспокойства по поводу блокировки пропускных пунктов польскими перевозчиками на границе с Украиной.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

16 ноября министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.