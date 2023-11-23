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В ЕП выразили опасения из-за протеста на границе Польши и Украины

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Фото: TASS/EPA/Darek Delmanowicz
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Депутат Европарламента от Дании Бергур Лёкке Расмуссен обратился к Еврокомиссии из-за беспокойства по поводу блокировки пропускных пунктов польскими перевозчиками на границе с Украиной. С его письмом в четверг, 23 ноября, ознакомился телеканал RT.

Он отметил, что власти Польши уже призвали протестующих снять блокировку. Однако «жизненно необходимо срочно провести диалог на высоком уровне» во избежание каких-либо отрицательных гуманитарных и экономических последствий, добавил депутат.

«Блокада вызывает опасения, что ситуация обостряется», — подчеркнул Расмуссен.

Он попросил ЕК рассказать о действиях, которые она может предпринять для разрешения этой ситуации.

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Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

Позднее, 16 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

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