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Перевозчики в Польше перекрыли поставку военных грузов Украине

УНИАН: перевозчики Польши на границе перекрыли поставку военных грузов Украине
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Польские перевозчики заблокировали поставки Украине военных грузов и иных необходимых товаров в качестве выражения протеста. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале со ссылкой на местных волонтеров.

«Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта», — отмечается в материале.

Согласно информации агентства, через польско-украинскую границу не представляется возможным пересечение важных частей для детекторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые нужны Киеву.

Кроме того, подчеркивается, что среди заблокированного в Польше транспорта числятся грузовики с дронами, медикаментами, топливом и тепловизорами.

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23 ноября украинское издание «Лига» сообщило, что Союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали президента страны Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей. Они решили призвать Зеленского к переговорам с президентом Польши Анджеем Дудой для решения ситуации с блокадой границы польскими перевозчиками. Кроме того, подчеркивалось, что потери для экономики Украины из-за блокады границы превысили €400 млн, а с учетом штрафов, неустоек и потери контрактов счет идет на миллиарды.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Ранее, 16 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия (ЕК) не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза (ЕС).

6 ноября польская радиостанция RMF FM передала, что перевозчики из Польшы начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

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