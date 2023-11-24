Реклама
Прямой эфир
Общество
Сальдо заявил о ликвидации основных последствий прорыва Каховской ГЭС
Мир
В Турции назвали причину активизации по закупке истребителей Eurofighter
Мир
«Исламский джихад» пригрозил ответом Израилю в случае нарушения перемирия
Мир
FT сообщила о быстрых темпах продажи долларов инвесторами
Мир
Билл Гейтс допустил переход мира на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ
Мир
Израиль запретил жителям сектора Газа возвращаться с юга на север анклава
Мир
Bloomberg сообщило о прибытии в Британию близкого к рекордному числа мигрантов
Мир
Очередь из грузовиков на польско-украинской границе достигла 3,7 тыс.
Экономика
Обувь и одежда подорожали в России более чем на 20%
Экономика
Банк ВТБ получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли за 10 месяцев
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до вечера 24 ноября
Политика
В МГИМО усомнились в приеме Грузии и Молдавии в ЕС без спорных регионов
Политика
В Госдуме предложили Минтруду уравнять понятия «брак» и «семейный союз»
Общество
На Финском заливе в Петербурге появились ледяные блинчики и шары

Очередь из грузовиков на польско-украинской границе достигла 3,7 тыс.

0
Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество грузовиков на границе Украины и Польши, заблокированных из-за акции протеста польских перевозчиков, достигло 3,7 тыс. Об этом 24 ноября сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Ситуация на границе с Польшей остается непростой. В настоящее время заблокированы четыре пункта пропуска, в сторону Украины в очереди находятся примерно 3,7 тыс. грузовиков», — сказал он в комментарии изданию «Украинская правда».

Движение на границе со Словакией, перевозчики которой на днях тоже присоединились к акции, пока не остановлено, отметил Демченко. Тем не менее на данном направлении ведомство также фиксирует очередь примерно в 400 грузовиков в связи с перенаправлением грузопотоков из Польши.

Стоп, машины: Польша расширяет транспортную блокаду Украины
Фермеры грозят закрыть еще один контрольно-пропускной пункт

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

Позднее, 16 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза.

19 ноября из-за блокировки границы на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

21 ноября к забастовке на украинской границе присоединился Союз автоперевозчиков Словакии. В Госпогранслужбе Украины отметили, что началось блокирование движения грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска «Вышне-Немецке», смежного с украинским пунктом пропуска «Ужгород».

На следующий день польские перевозчики объявили о продлении акции до 1 февраля следующего года и ее расширении на очередной пункт пропуска, в Медыке, а 23 ноября они заблокировали поставки на Украину военных грузов.

В этот же день посольство Украины в Варшаве после смерти в очереди на границе двух водителей направило в МИД Польши ноту с требованием принять меры. Кроме того, депутат Европарламента от Дании Бергур Лёкке Расмуссен обратился к Еврокомиссии из-за беспокойства по поводу блокировки пропускных пунктов польскими перевозчиками на границе с Украиной. Он попросил ЕК рассказать о ее возможных действиях для разрешения ситуации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023