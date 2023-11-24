Очередь из грузовиков на польско-украинской границе достигла 3,7 тыс.

Количество грузовиков на границе Украины и Польши, заблокированных из-за акции протеста польских перевозчиков, достигло 3,7 тыс. Об этом 24 ноября сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Ситуация на границе с Польшей остается непростой. В настоящее время заблокированы четыре пункта пропуска, в сторону Украины в очереди находятся примерно 3,7 тыс. грузовиков», — сказал он в комментарии изданию «Украинская правда».

Движение на границе со Словакией, перевозчики которой на днях тоже присоединились к акции, пока не остановлено, отметил Демченко. Тем не менее на данном направлении ведомство также фиксирует очередь примерно в 400 грузовиков в связи с перенаправлением грузопотоков из Польши.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

Позднее, 16 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза.

19 ноября из-за блокировки границы на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

21 ноября к забастовке на украинской границе присоединился Союз автоперевозчиков Словакии. В Госпогранслужбе Украины отметили, что началось блокирование движения грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска «Вышне-Немецке», смежного с украинским пунктом пропуска «Ужгород».

На следующий день польские перевозчики объявили о продлении акции до 1 февраля следующего года и ее расширении на очередной пункт пропуска, в Медыке, а 23 ноября они заблокировали поставки на Украину военных грузов.

В этот же день посольство Украины в Варшаве после смерти в очереди на границе двух водителей направило в МИД Польши ноту с требованием принять меры. Кроме того, депутат Европарламента от Дании Бергур Лёкке Расмуссен обратился к Еврокомиссии из-за беспокойства по поводу блокировки пропускных пунктов польскими перевозчиками на границе с Украиной. Он попросил ЕК рассказать о ее возможных действиях для разрешения ситуации.