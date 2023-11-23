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Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели водителей на границе

Посольство Украины направило ноту в МИД Польши из-за гибели водителей на КПП
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Фото: Global Look Press/Attila Husejnow
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Посольство Украины после смерти двух дальнобойщиков в очереди на польско-украинской границе потребовало от МИД Польши разблокировать движение через нее. О направлении официальной ноты 23 ноября сообщил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч.

«В связи со смертью, к большому сожалению, уже второго украинского водителя, который управлял украинским грузовым автомобилем и находился в очереди, вызванной забастовкой польских перевозчиков перед пунктом пропуска Корчова, посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Помимо этого, аналогичные сигналы посольство направило в администрацию президента Польши и в МВД страны. Зварыч отметил, что выбранная форма протеста и ее продолжительность угрожают безопасности людей и призвал польские власти принять решительные меры.

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Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

Позднее, 16 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза.

19 ноября из-за блокировки границы на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

21 ноября к забастовке на украинской границе присоединился Союз автоперевозчиков Словакии. В госпогранслужбе Украины отметили, что началось блокирование движения грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска «Вышне-Немецке», смежного с украинским пунктом пропуска «Ужгород».

На следующий день польские перевозчики объявили о продлении акции до 1 февраля следующего года и ее расширении на очередной пункт пропуска, в Медыке. 23 ноября депутат Европарламента от Дании Бергур Лёкке Расмуссен обратился к Еврокомиссии из-за беспокойства по поводу блокировки пропускных пунктов польскими перевозчиками на границе с Украиной. Он попросил ЕК рассказать о действиях, которые она может предпринять для разрешения этой ситуации.

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