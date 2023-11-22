Польские перевозчики заявили о продлении акции по блокаде границы с Украиной

Польские перевозчики продлят блокирование границы с Украиной, протестная акция расширится на очередной пункт пропуска. Об этом сообщается в среду, 22 ноября, на портале trans.info.

Организатором акции выступает польский Комитет защиты перевозчиков и работодателей транспорта (КОПиПТ).

«Завтра акция протеста стартует на последнем переходе границы с Украиной — в Медыке. Тем временем забастовка в Дорохаске официально продлена до 1 февраля следующего года», — говорится в сообщении.

Один из лидеров протеста, Рафал Меклер, уточнил, что пункт пропуска «Медыка» будут блокировать присоединяющиеся к протесту фермеры.

Кроме польских перевозчиков забастовку на украинской границе также начал Союз автоперевозчиков Словакии, о чем накануне, 21 ноября, сообщили в госпогранслужбе Украины. Там отметили, что началось блокирование движения грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска «Вышне-Немецке», смежного с украинским пунктом пропуска «Ужгород».

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

Позднее, 16 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза.

19 ноября стало известно, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же сообщалось, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.