Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан предложил Евросоюзу переходить к плану Б по Украине
Общество
Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию
Мир
Верховный суд Израиля отклонил иск против сделки об освобождении заложников
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Наука и техника
На станции «Восток» в Антарктиде собрали рекордный урожай овощей
Мир
Глава ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире
Мир
Страны G20 назвали создание двух государств решением конфликта в Газе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о захвате аванпоста и офисов разведки ХАМАС в Газе
Происшествия
Дело о содействии терроризму возбуждено в отношении жителя Саратовской области
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Политика
Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства РФ
Общество
Выигравшие астрономическую олимпиаду школьники вернулись в Россию
Общество
Поезд Адлер – Пермь продолжил движение после аварии под Ульяновском
Общество
В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело

Польские перевозчики заявили о продлении акции по блокаде границы с Украиной

0
Фото: Global Look Press/ Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польские перевозчики продлят блокирование границы с Украиной, протестная акция расширится на очередной пункт пропуска. Об этом сообщается в среду, 22 ноября, на портале trans.info.

Организатором акции выступает польский Комитет защиты перевозчиков и работодателей транспорта (КОПиПТ).

«Завтра акция протеста стартует на последнем переходе границы с Украиной — в Медыке. Тем временем забастовка в Дорохаске официально продлена до 1 февраля следующего года», — говорится в сообщении.

Один из лидеров протеста, Рафал Меклер, уточнил, что пункт пропуска «Медыка» будут блокировать присоединяющиеся к протесту фермеры.

Дальнобой с тенью: к чему приведет новый конфликт Украины и Польши
Украинская экономика задыхается из-за блокады на западной границе

Кроме польских перевозчиков забастовку на украинской границе также начал Союз автоперевозчиков Словакии, о чем накануне, 21 ноября, сообщили в госпогранслужбе Украины. Там отметили, что началось блокирование движения грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска «Вышне-Немецке», смежного с украинским пунктом пропуска «Ужгород».

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

Позднее, 16 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза.

19 ноября стало известно, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же сообщалось, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023