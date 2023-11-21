Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента

Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками

0
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Словацкие перевозчики заблокировали движение грузового автотранспорта через КПП «Вышне-Немецке» в сторону украинского Ужгорода. Об этом 21 ноября сообщили в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.

«По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13:30 началось блокирование движения грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска «Вышне-Немецке», смежном с украинским пунктом пропуска «Ужгород», — сказано в заявлении.

Как отмечается, инициатором блокировки выступил Союз автоперевозчиков Словакии. О ее сроках украинская сторона не уведомлена.

Около 300 фур стоят в очереди на въезд на Украину. Пропуск транспорта осуществляется в штатном режиме.

Дальнобой с тенью: к чему приведет новый конфликт Украины и Польши
Украинская экономика задыхается из-за блокады на западной границе

Аналогичная ситуация сложилась и на границе между Польшей и Украиной. Так, 6 ноября, несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

Отмечалось, что скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

16 ноября министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза.

Позднее, 19 ноября, стало известно, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же сообщалось, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023