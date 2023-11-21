Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками

Словацкие перевозчики заблокировали движение грузового автотранспорта через КПП «Вышне-Немецке» в сторону украинского Ужгорода. Об этом 21 ноября сообщили в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.

«По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13:30 началось блокирование движения грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска «Вышне-Немецке», смежном с украинским пунктом пропуска «Ужгород», — сказано в заявлении.

Как отмечается, инициатором блокировки выступил Союз автоперевозчиков Словакии. О ее сроках украинская сторона не уведомлена.

Около 300 фур стоят в очереди на въезд на Украину. Пропуск транспорта осуществляется в штатном режиме.

Аналогичная ситуация сложилась и на границе между Польшей и Украиной. Так, 6 ноября, несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

Отмечалось, что скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из них началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

16 ноября министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с дальнобойщиками, которые блокируют КПП на границе с Украиной. Протестующим предложили некоторые решения, на которые они ответили негативно. Адамчик объяснил, что протест вызван действиями Украины и Европейского союза.

Позднее, 19 ноября, стало известно, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же сообщалось, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.