На Украине заявили о проблемах с поставками топлива из-за блокады границы
На Украине начались перебои с поставками топлива из-за перекрытия границы с Польшей. Об этом 25 ноября сообщил заместитель министра аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич.
«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как (поставки. — Ред.) топлива на Украину», — сказал он в эфире новостного телемарафона.
Как указал Дмитрасевич, украинские аграрии могут компенсировать утраченные возможности по экспорту через границу с Польшей благодаря железнодорожным и морским перевозкам.
Накануне число грузовиков на границе Украины и Польши, заблокированных из-за акции протеста польских перевозчиков, достигло 3,7 тыс. Движение на границе со Словакией, перевозчики которой на днях тоже присоединились к акции, пока не остановлено.
23 ноября союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали президента страны Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей.
В тот же день агентство УНИАН написало, что польские перевозчики заблокировали поставки Украине военных грузов и иных необходимых товаров в качестве выражения протеста. Среди заблокированного в Польше транспорта числятся грузовики с дронами, медикаментами, топливом и тепловизорами.
19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АСМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.
6 ноября польская радиостанция RMF FM передала, что перевозчики из Польшы начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков.