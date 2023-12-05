В Польше обеспокоились протестами перевозчиков на границе с Украиной

Член Европарламента (ЕП) от Польши Лешек Миллер обратился к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом о ее действиях в связи с протестами польских перевозчиков на границе с Украиной. Евродепутат предлагает разобраться в претензиях поляков.

«В связи с недельным протестом, который польские перевозчики проводят на польско-украинской границе в ответ на незаконные транспортные операции, осуществляемые украинскими перевозчиками внутри ЕС, я бы хотел задать следующие вопросы: когда и как Еврокомиссия планирует реагировать на обвинения протестующих работников транспорта относительно недобросовестной конкуренции и предполагаемой незаконной деятельности украинских перевозчиков на рынке ЕС?» — цитирует Lenta.Ru текст обращения.

Миллер задал ЕК и другие вопросы, связанные с последствиями протестов польских перевозчиков.

Так, он спросил, какие меры ЕК примет для восстановления ограничений на пограничных переходах между Украиной и государствами – членами ЕС, учитывая негативное влияние ослабления ограничений на транспортный сектор и обращения со стороны тысяч затронутых компаний, в которых работают сотни тысяч работников.

Ранее в этот день представитель Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский заявил, что блокирующие границу с Украиной польские перевозчики угрожают ужесточить протест, если правительство Польши не решит проблему до четверга, передает RT.

Он подчеркнул, что основным требованием протестующих является восстановление разрешений на коммерческие перевозки, поскольку после его отмены за последний год на Украине было создано 12 тыс. транспортных компаний, сообщается на сайте kp.ru.

При этом Борковский не уточнил, какие именно меры по ужесточению протеста будут предпринимать протестующие.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, сообщает телеканал «360». Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе. Кроме того, 24 ноября Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши, заблокированных из-за акции протеста польских перевозчиков, достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над разрешением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Журналисты отмечают, что 12 украинских неправительственных организаций обращаются к польским властям и неправительственным организациям, чтобы те помогли прекратить блокаду.

В тот же день заблокированные на пограничном пункте пропуска «Краковец – Корчев» украинские водители объявили голодовку. Они требуют, чтобы бастующие польские дальнобойщики пропускали больше грузовиков, сообщает телеканал «Звезда».

Позже, 2 декабря, экономист Александр Быстров в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что к блокированию въезда на Украину со стороны польских перевозчиков привела конкуренция в сельском хозяйстве. В тот же день поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, несмотря на то что накануне были согласованы условия частичной разблокировки, передает НСН.