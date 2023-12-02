Украина лишилась миллионов евро из-за протеста перевозчиков в Польше

Из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Об этом 1 декабря сообщает Gazeta Wyborcza.

«Из-за протеста перевозчиков до украинских военных не доходит много сил. Также ощутимы финансовые потери, которые, возможно, уже составили более 400 миллионов евро», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что 12 украинских неправительственных организаций обращаются к польским властям и неправительственным организациям, чтобы те помогли прекратить блокаду.

Акция протеста на границе Украины и Польши длится уже четвертую неделю. С 6 ноября проезд перекрыт в населенных пунктах Дорогуска, Гребенне и Корчев, а с прошлой недели и в Медике. В результате водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых пробках.

Журналисты отмечают, что пока пути к разрешению ситуации не видно. При этом польские перевозчики требуют возвращения к системе разрешений, действовавшей до спецоперации России на Украине.

Ранее, 1 декабря, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Украинские водители-дальнобойщики, объявившие голодовку, менее чем через три часа заявили о ее прекращении. Польская сторона обещала пропускать по семь фур в час, уточнило издание. При этом гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди.

До этого, 28 ноября, власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители призывают исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в Евросоюз без груза, как минимум на двух пограничных переходах «Зосин – Устилуг» и «Нижанковичи – Мальховице».

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.