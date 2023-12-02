Реклама
Прямой эфир
Мир
ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 5,3 тыс. детей в секторе Газа с 7 октября
Общество
День хоккея открылся на выставке «Россия» на ВДНХ
Общество
Мэр Москвы объявил о начале голосования по выбору имени для детеныша панды
Общество
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в превышении полномочий
Мир
Выставка к 175-летию живописца Сурикова открылась в Санкт-Петербурге
Общество
Около 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы
Общество
Власти определили категории освобожденных от роста цены на газ потребителей
Мир
Bloomberg назвало 11 декабря датой голосования сената США по Украине
Мир
Журналистка из Дании узнала о страхе ВСУ перед неисчерпаемыми ресурсами ВС РФ
Мир
Российский нападающий Кучеров признан звездой ноября в НХЛ
Происшествия
Неподалеку от храма в Москве загорелся склад
Происшествия
Глава СКР потребовал доложить о проверке отравления зрителей на концерте Кишлака
Мир
Al Jazeera сообщил об атаке ЦАХАЛ на города западного побережья реки Иордан
Мир
Республиканец Сантос был исключен из конгресса США за коррупцию
Армия
Минобороны показало полевые дацан и православный храм в зоне СВО

Украина лишилась миллионов евро из-за протеста перевозчиков в Польше

Gazeta Wyborcza: Украина потеряла миллионы евро из-за протеста перевозчиков в Польше
0
Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Об этом 1 декабря сообщает Gazeta Wyborcza.

«Из-за протеста перевозчиков до украинских военных не доходит много сил. Также ощутимы финансовые потери, которые, возможно, уже составили более 400 миллионов евро», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что 12 украинских неправительственных организаций обращаются к польским властям и неправительственным организациям, чтобы те помогли прекратить блокаду.

Акция протеста на границе Украины и Польши длится уже четвертую неделю. С 6 ноября проезд перекрыт в населенных пунктах Дорогуска, Гребенне и Корчев, а с прошлой недели и в Медике. В результате водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых пробках.

Журналисты отмечают, что пока пути к разрешению ситуации не видно. При этом польские перевозчики требуют возвращения к системе разрешений, действовавшей до спецоперации России на Украине.

Неравный дальнобой: в Польше грозят полностью заблокировать КПП с Украиной
Сколько на границе скопилось машин и чего требуют грузоперевозчики

Ранее, 1 декабря, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Украинские водители-дальнобойщики, объявившие голодовку, менее чем через три часа заявили о ее прекращении. Польская сторона обещала пропускать по семь фур в час, уточнило издание. При этом гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди.

До этого, 28 ноября, власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители призывают исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в Евросоюз без груза, как минимум на двух пограничных переходах «Зосин – Устилуг» и «Нижанковичи – Мальховице».

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023