Заблокированные в Польше украинские водители начали голодовку

Заблокированное на польской границе украинские водители грузовиков объявили голодовку. Об этом 1 декабря сообщил телеканал «Суспільне» в Telegram.

«Украинские водители, заблокированные на пункте пропуска «Краковец – Корчева», объявили голодовку. Они требуют, чтобы польские забастовщики пропускали больше грузовиков — по 14 в час», — сообщило издание.

Водители пожаловались, что польские протестующие не пропускают бензовозы и фуры со скоропортящимися продуктами. Они попытались пойти на переговоры, но их не пропустила полиция. Ожидается, что для разрешения ситуации прибудет консул Украины из Люблина.

Ранее, 28 ноября, власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители призывают исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в Евросоюз без груза, как минимум на двух пограничных переходах «Зосин – Устилуг» и «Нижанковичи – Мальховице».

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.