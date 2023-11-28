Власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования протестующих перевозчиков

Власти Польши призвали Украину в срочном порядке выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте министерства инфраструктуры Польши, опубликованном 27 ноября.

«Министр [инфраструктуры Республики Польша] Анджей Адамчик призвал к срочным действиям по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которых ответственна украинская сторона. Идея состоит в том, чтобы исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся из Украины в ЕС без груза, как минимум на двух пограничных переходах: Зосин-Устилуг и Нижанковичи-Мальховице», — говорится в заявлении ведомства.

Адамчик выразил надежду, что украинские власти примут эту просьбу, чтобы улучшить ситуацию для водителей, перевозчиков и предпринимателей обеих стран.

Кроме того, так как протестующие требуют, прежде всего, восстановления разрешений на международные перевозки, отмененные в 2022 году по соглашению с Евросоюзом и Украиной, польский министр обратился к Еврокомиссару по транспорту с предложением провести анализ влияния этой отмены.

«В своей речи перед комиссаром [Адиной] Валеан министр Адамчик, среди прочего, сообщил о проблемах, связанных с соблюдением договора перевозчиками из Украины, и количестве нарушений правил украинскими перевозчиками, выявленных Инспекцией автомобильного транспорта Польши», — сказано на сайте.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

25 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. По его словам, власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а Польше необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

В этот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

Однако польские перевозчики объявили о продлении протестной акции до 1 февраля следующего года и ее расширении на очередной пункт пропуска, в Медыке, а 23 ноября они заблокировали поставки на Украину военных грузов.19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.