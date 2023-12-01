Реклама
Прямой эфир
Политика
Белоруссия указала в ООН на «моду» ненавидеть русских в Европе
Мир
Кабинет министров Украины назначил Виталия Половенко вторым замглавы МО
Мир
Жена Зеленского заявила о нежелании переизбрания мужа на новый срок
Мир
Сеть McDonald's внесет более 50 изменений в рецептуру бургеров
Общество
Погоня продавца шаурмы с ножом за мужчиной попала на видео
Политика
Путин провел ротацию членов СПЧ
Мир
Глава МО Чехии заявила о невозможности посылать больше помощи Украине
Интернет и технологии
Приложение «РЖД пассажирам» удалили из App Store
Мир
Bild уволила корреспондента за соавторство книги о России
Мир
Председатель ОБСЕ назвал исчерпанной дискуссию об исключении РФ
Мир
СМИ сообщили о прекращении голодовки украинскими дальнобойщиками
Армия
Путин постановил увеличить штатную численность ВC РФ
Армия
На службу в ВС РФ с 1 января поступили более 452 тыс. человек
Мир
Вучич допустил визит Лукашенко в Сербию в 2024 году
Общество
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов

СМИ сообщили о прекращении голодовки украинскими дальнобойщиками

«Страна.ua»: украинские дальнобойщики прекратили голодовку спустя три часа
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские водители-дальнобойщики, объявившие голодовку, менее чем через три часа заявили о ее прекращении. Об этом 1 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

Польская сторона обещала пропускать по семь фур в час, уточнило издание. При этом гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди. Издание добавило, что украинские дальнобойщики заявили о своей готовности снова объявить голодовку, если поляки их обманут.

О том, что украинские водители, заблокированные на пункте пропуска «Краковец – Корчева», объявили голодовку стало известно ранее в этот день. Они заявляли, что польские протестующие не пропускают бензовозы и фуры со скоропортящимися продуктами.

Неравный дальнобой: в Польше грозят полностью заблокировать КПП с Украиной
Сколько на границе скопилось машин и чего требуют грузоперевозчики

До этого, 28 ноября, власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители призывают исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в Евросоюз без груза, как минимум на двух пограничных переходах «Зосин – Устилуг» и «Нижанковичи – Мальховице».

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023