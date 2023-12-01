СМИ сообщили о прекращении голодовки украинскими дальнобойщиками

Украинские водители-дальнобойщики, объявившие голодовку, менее чем через три часа заявили о ее прекращении. Об этом 1 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

Польская сторона обещала пропускать по семь фур в час, уточнило издание. При этом гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди. Издание добавило, что украинские дальнобойщики заявили о своей готовности снова объявить голодовку, если поляки их обманут.

О том, что украинские водители, заблокированные на пункте пропуска «Краковец – Корчева», объявили голодовку стало известно ранее в этот день. Они заявляли, что польские протестующие не пропускают бензовозы и фуры со скоропортящимися продуктами.

До этого, 28 ноября, власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители призывают исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в Евросоюз без груза, как минимум на двух пограничных переходах «Зосин – Устилуг» и «Нижанковичи – Мальховице».

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.