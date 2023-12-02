Экономист назвал причины обострения ситуации на границе Польши и Украины

К блокированию въезда на Украину со стороны польских перевозчиков привела конкуренция в сельском хозяйстве. Об этом 2 декабря рассказал «Известиям» экономист Александр Быстров.

«Украина является крупной сельскохозяйственной державой, она производит много злаковых и поставляет их в Европу. Но в это время она вступает в конкуренцию и с Польшей, и с Восточной Европой, которые тоже являются крупными сельскохозяйственными державами. Но Европе нужны деньги на продолжение военных действий. Поэтому Украина вынуждена демпинговать и продавать свое зерно в Польшу и дальше через нее», — рассказал он.

По его словам, Украина вступает в конфликт с польскими сельскохозяйственными предприятиями из-за поставок зерна, молочной продукции, яиц, мяса и прочего.

«Поляки начинают нести убытки, они вынуждены конфликтовать, бороться за свою сельскохозяйственную продукцию. Поэтому Польша начинает ограничивать Украину в своих поставках. Таким образом и возникают конфликт и какие-то противоречия», — добавил Быстров.

Он также допустил, что Польша может быть недовольна тем, что Украина не готова впускать ее предприятия в свою экономическую зону безвозмездно или на льготных условиях, что тоже вызывает негативную реакцию. Также на ситуацию влияет вопрос поставок оружия.

«Украине необходимо постоянное вооружение, она постоянно требует всё больше и больше, причем на безвозмездной основе, потому что денег или нет, или есть те деньги, которые выделяют Америка и Европа. Польша не готова просто так выделять свое вооружение. Она, наоборот, нацелена на то, чтобы увеличить численность своих вооруженных сил», — сказал экономист.

Ранее в этот день министр экономики Украины Юлий Свириденко заявил, что из-за блокады границы польскими перевозчиками экспорт Украины в страны Европы сократился на 40%, а на некоторых пунктах пропуска, таких как «Ягодин – Дорогуск» и «Рава-Русская – Хребенное» экспорт замер или упал вдвое.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Журналисты отмечают, что 12 украинских неправительственных организаций обращаются к польским властям и неправительственным организациям, чтобы те помогли прекратить блокаду.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.