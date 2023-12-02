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На Украине сообщили о сокращении экспорта из-за блокады польской границы

Свириденко: украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы с Польшей
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Фото: TASS/DAREK DELMANOWICZ
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Из-за блокады границы польскими перевозчиками экспорт Украины в страны Европы сократился на 40%. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.

«В ноябре объемы экспорта украинской продукции составили 9,2 млн т. На грузовой транспорт пришлось 783 тыс. т. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу — 282 тыс. т. И этот объем на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики», — отметила она.

Свириденко отметила, что на некоторых пунктах пропуска, таких как «Ягодин – Дорогуск» и «Рава-Русская – Хребенное» экспорт замер или упал вдвое. Министр подчеркнула, что украинские власти работают над разрешением данной проблемы. У Киева есть основания надеяться, что благодаря диалогу с обеих сторон будет улажена ситуация, добавила она.

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1 декабря Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Журналисты отмечают, что 12 украинских неправительственных организаций обращаются к польским властям и неправительственным организациям, чтобы те помогли прекратить блокаду.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

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