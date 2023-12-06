Протесты в Польше задержали поставки военного оборудования для ВСУ

Благотворительные и неправительственные организации, которые оказывают Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную помощь, столкнулись с задержками в поставках важного оборудования из-за протеста польских перевозчиков. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает агентство Reuters.

«Хотя протестующие заявляют, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы <...> покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым не разрешено преодолевать блокаду», — отмечается в публикации.

По словам главы крупной украинской благотворительной организации Come Back Alive Тараса Чмута, десятки систем ночного видения и пикапы, а также сотни дронов застряли на границе на несколько недель.

«Это нехорошо, потому что они привязаны к проектам, срокам и срокам. <…> Дела идут, но медленнее, чем было раньше», — рассказал он агентству.

Кроме того, Come Back Alive пытается заключить сделку с властями Польши, чтобы обеспечить беспрепятственный проход помощи, так как у Киева не было другого выбора, кроме как импортировать многие важные предметы из-за границы, добавил Чмут.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Кроме того, 24 ноября представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над разрешением конфликта.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Позже, 2 декабря, экономист Александр Быстров в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что к блокированию въезда на Украину со стороны польских перевозчиков привела конкуренция в сельском хозяйстве.