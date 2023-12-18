Польские перевозчики вновь заблокировали крупнейшее КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики вновь организовали блокировку крупнейшего на границе с Украиной пограничного перехода «Дорогуск – Ягодин». Об этом 18 декабря сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

«Сегодня польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска «Дорогуск – Ягодин». О ее начале информация поступила от пограничной службы Республики Польша», — сообщило ведомство в Telegram.

Отмечается, что организаторы протеста намерены пропускать по одному украинскому грузовику в час. При этом исключения будут делаться для грузов, перевозимых из соображений безопасности и гуманитарного характера, а также для грузовиков с животными и скоропортящимися товарами.

Помимо этого, протестующие готовы пропускать через границу автобусы.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Кроме того, 24 ноября представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Тогда же он указывал, что власти начали работать над разрешением конфликта.

11 декабря сообщалось, что Украина и Польша достигли договоренности по разблокированию границы для проезда грузовиков, в связи с чем блокада перехода «Дорогуск – Ягодин» была снята.