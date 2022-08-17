Заводу «Еврохима» в Литве грозит остановка из-за нехватки аммиака

Литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, являющийся дочерним предприятием «Еврохима», может остановить производство из-за нехватки аммиака. Об этом 17 августа заявил бывший директор фабрики Йонас Дастикас.

«Если не будет решен вопрос с поставками необходимого в технологическом цикле аммиака, производство снова придется остановить. Европа ухитряется обходить санкции, а мы жертвенно бежим впереди паровоза», — приводит его слова ТАСС.

Дастикас рассказал, что у Lifosa есть свой цех аммиака в России, но получать оттуда сырье не может из-за санкций Евросоюза, наложенных на экс-члена совета директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко.

8 августа производство на Lifosa было возобновлено после того, как 10 апреля он остановил работу из-за антироссийских санкций. Технологический процесс был прерван, началась временная консервация оборудования.