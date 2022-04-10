Литовский завод Lifosa остановил работу из-за антироссийских санкций

Завод Lifosa по производству фосфорных удобрений в Литве прекратил свою работу. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Римантас Просцявичюс в воскресенье 10 апреля.

«Технологический процесс остановлен. Переходим на временную консервацию оборудования», — заявил глава завода в эфире радио LRT.

Литовское предприятие является дочерним для российского завода «Еврохим», против экс-члена совета директоров которого бизнесмена Андрея Мельниченко недавно были введены санкции Евросоюза.

В марте Мельниченко покинул состав директоров, но на поставки сырья из России и Белоруссии это не повлияло, так как они по-прежнему остаются проблематичными.

20 марта также сообщалось, что белорусский завод Stadler, выпускающий поезда и другой подвижной состав, принял решение сократить штат своего персонала и перенести часть производства в Швейцарию и Польшу. Как сообщил председатель совета директоров Stadler Rail Питер Шпулер, это связано с тем, что из-за санкций ЕС, которые вступят в силу 4 июня, в Белоруссию больше не смогут поставляться электронные компоненты.

Западные страны стали усиливать санкции в отношении России и Белоруссии в связи со специальной операцией по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатой 24 февраля российскими военными по приказу президента РФ Владимира Путина.