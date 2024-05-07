Огонь до поражения: Прибалтика повышает риски военного столкновения НАТО и РФ

Западные страны специально обостряют риски военного столкновения России и НАТО в Прибалтике , заявили опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, альянс, скорее всего, усилит интенсивность военных учений в регионе в будущем, хотя он и не заинтересован в чрезмерном наращивании войск в этих странах . 6 мая канцлер Германии Олаф Шольц посетил Литву и Латвию , где встретился с прибалтийскими лидерами и обсудил размещение на литовской территории постоянной бригады бундесвера численностью почти 5 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ФРГ ускорить процесс переброски военных. В Эстонии между тем заявили о планах блокировать Балтийское море совместно с Польшей, Финляндией и Швецией в случае конфликта с Россией . Эксперты отмечают, что элиты в регионе используют воинственную риторику в адрес РФ ради решения внутриполитических вопросов по вытеснению русскоязычного населения — в первую очередь из Эстонии и Латвии.

Визит Олафа Шольца в Прибалтику

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц отправился в «прибалтийское турне». Первой остановкой стала Литва: там он обсудил переброску немецких вооруженных сил на территорию республики . Во второй половине дня Олаф Шольц направился в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, премьером Эстонии Каей Каллас, а также главой правительства Литвы Ингридой Шимоните.

С 2017 года в Литве под управлением немецкого штаба находится многонациональная боевая группа НАТО численностью около 1,5 тыс. человек . В нее входят подразделения бельгийской, люксембургской, нидерландской, норвежской, американской, хорватской и чешской армий. В конце 2023-го Берлин и Вильнюс договорились о размещении в Литве к 2027 году боевой танковой бригады, в состав которой войдут 4,8 тыс. военнослужащих и 200 человек гражданского персонала . Ожидается, что в республику на постоянной основе будут переброшены 203-й танковый, 122-й бронетанковый пехотный батальоны и один многонациональный батальон. Первые 20 солдат прибыли в страну уже в апреле.

Немецкую дивизию неслучайно перебрасывают именно в Литву. Известно, что республика обладает самой большой армией в Прибалтике : если в Эстонии и Латвии численность вооруженных сил не превышает 10 тыс. человек, то в Литве показатель достигает 30 тыс. Соответственно, ставку делают на тех, кто уже обладает определенным потенциалом. Кроме того, на границе Литвы и Польши расположен стратегический Сувалкский коридор, и в случае его гипотетического захвата прибалтийские страны будут отрезаны от союзников по НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц посещает немецкие войска в Пабраде, Литва, 6 мая 2024 года Фото: REUTERS/Andreas Rinke

Визит Олафа Шольца в Прибалтику был обставлен в духе военного времени: инспектируя немецкие войска на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса, канцлер проехал на БТР Boxer. Дислокацию частей бундесвера в Литве он назвал «вкладом Германии в усиление сдерживания». При этом президент Литвы Гитанас Науседа призвал ускорить размещение бригады бундесвера, заявив, что это «абсолютный приоритет Литвы в сфере безопасности».

Уже приехав в Латвию, Шольц заявил, что 35 тыс. немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации.

Весной стало известно, что свой вклад в наращивание вооруженных сил в Прибалтике готовы внести новые члены НАТО — Швеция и Финляндия . Так, в прошлом месяце глава шведского правительства Ульф Кристерссон заверил, что его страна направит в начале 2025 года свои войска в Латвию. Издание Iltalehti утверждает, что вскоре контингент из Финляндии может появиться на территории Эстонии. При этом прибалтийские военные продолжают нагнетать обстановку в регионе. Так, в начале мая командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что хочет решить совместно с Польшей, Финляндией и Швецией вопрос возможной блокады Балтийского моря. По его словам, она будет выгодна Эстонии, которая в результате сможет получить военно-морскую и воздушную поддержку от союзников.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что западные страны упорно обостряют риски военного столкновения России и НАТО.

Учения танковых подразделений стран НАТО «CAT 24» в Латвии, 3 мая 2024 года Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA

— РФ настойчиво подталкивают к мысли, что ей обязательно нужно вторгнуться в Прибалтику и тогда у Запада будут основания ответить. Я считаю, всё, что происходит в Прибалтике, носит провокационный характер с целью побудить Россию откликнуться на обострение , — заявил эксперт «Известиям». — НАТО будет стараться усилить свою активность в Прибалтике, например, повысить интенсивность учений, однако серьезно увеличивать военный контингент в альянсе не станут.

Кто заинтересован в конфликте РФ и НАТО

Олаф Шольц прибыл в Прибалтику на фоне завершения военных учений НАТО Steadfast Defender 2024, стартовавших в начале этого года . Это самые масштабные за последние десятилетия маневры альянса: в них участвует более 90 тыс. военных из 32 стран-членов. В рамках них с апреля в Литве проходят учения Grand Quadriga 2024. В них задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих бундесвера и 200 единиц военной техники, включая танки Leopard, БМП Puma, Boxer, РСЗО MARS II. В Эстонии 6 мая стартовали крупнейшие военные маневры НАТО Spring Strom 2024, в которых будут тренироваться около 14 тыс. участников из 15 стран, в том числе из Германии, Канады, США, Дании, Финляндии, Франции, Польши, Швеции, Великобритании. Кроме того, в мае в Польше и прибалтийских странах стартуют учения десантников Swift Response 2024, в которых примут участие свыше 10 тыс. военнослужащих США и их союзников.

6 мая Минобороны РФ анонсировало учения Генштаба с применением нестратегического ядерного оружия, которые пройдут в ближайшее время и станут ответом на провокационные заявления и угрозы официальных лиц из стран Запада . В конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка войск НАТО у российских границ составляет порядка 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронемашин.

Кроме того, в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist вновь допустил возможность отправки войск стран НАТО на Украину. Он добавил, что уже многие страны понимают подход Франции и считают позицию Парижа «хорошей». Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, отверг идею отправки натовских военнослужащих на Украину, однако признал право Киева наносить удары британским оружием по целям внутри России. В связи с этими воинственными заявлениями МИД РФ вызвал 6 мая послов Франции и Великобритании и выразил им протест.

Посол Франции в России Пьер Леви покидает Министерство иностранных дел РФ, 6 мая 2024 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков подчеркивает, что российские военные учения с использованием нестратегического ядерного оружия стали ответом на многочисленные враждебные действия со стороны западных государств.

Россия не заинтересована в конфликте с НАТО и расширении театра боевых действий на территорию Прибалтики , уверен эстонский политолог Игорь Розенфельд. Аналитик подчеркивает, что нагнетание обстановки вокруг РФ используется правящими элитами в странах Балтии в их внутриполитических целях.

— Мнение о том, что Россия скоро нападет на страны Прибалтики и Польшу, — пропаганда НАТО. Это делается для того, чтобы вынудить эти страны больше вкладывать в оборону. Подобная пропаганда необходима, чтобы создать испуг в Прибалтике , — отметил эксперт в разговоре с «Известиями». — Местные политики, в свою очередь, используют тему «российской угрозы» для выдавливания русскоязычного населения с территории прибалтийских стран.

К слову, в Эстонии усиливаются гонения на Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Так, 6 мая парламент страны признал ЭПЦ МП «институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации», призвав ее порвать связи с Московским патриархатом. В феврале власти Эстонии выдворили предстоятеля ЭПЦ митрополита Евгения, а в апреле мэрия Таллина расторгла с ЭПЦ договор аренды помещения, которое занимала канцелярия митрополии. Кроме того, в Эстонии продолжаются дискуссии о лишении граждан РФ права голоса на муниципальных выборах.

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS