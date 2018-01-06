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Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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Фото: Global Look Press/Martin Schutt
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и «привез» ближайшему преследователю 8,1 секунды.

Фуркад преодолел дистанцию в 10 км за 25 мнут и 3,3 секунды. Вторым финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен с отставанием в 8,1 секунды, он также не промахнулся ни на одном из рубежей. На третью ступень подиума взошел соотечественник Свендсена Йоханнес Бё с отставанием от лидера в 10,2 секунды и двумя промахами на рубежах, сообщает «Спорт Экспресс».

Российские биатлонисты не попали в первую десятку, лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, завершивший гонку на 20-м месте с отставанием в 1 минуту 27,5 секунд. Елисеев при этом, как и Фуркад со Свендсеном, не промахнулся на рубежах ни разу.

Лидер российской сборной Антон Шипулин финишировал 28-м, допустив два промаха на рубежах. Шипулин по итогам гонки, тем не менее, поднялся на четвертое место в общем зачете.

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